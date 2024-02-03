警視庁によると、３日午後４時３０分ごろ、文京区春日１丁目の路上で女子小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、小柄、白色と黒色チェック柄シャツ、オレンジ色系フード付きジャンパー、茶色系ズボン）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女児に声をかけ、別の人々にも声をかけた。
・「住所はどこ」
■現場付近の施設
・★後楽園駅［東京メトロ］、★春日駅［東京都交通局］、★文京区役所、礫川小学校、第三中学校など
警視庁によると、３日午後４時３０分ごろ、文京区春日１丁目の路上で女子小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、小柄、白色と黒色チェック柄シャツ、オレンジ色系フード付きジャンパー、茶色系ズボン）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女児に声をかけ、別の人々にも声をかけた。
・「住所はどこ」
■現場付近の施設
・★後楽園駅［東京メトロ］、★春日駅［東京都交通局］、★文京区役所、礫川小学校、第三中学校など
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