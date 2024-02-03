（東京）文京区春日１丁目で声かけ　２月３日夕方

Published
2024/02/03 19:40 (JST)

警視庁によると、３日午後４時３０分ごろ、文京区春日１丁目の路上で女子小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、小柄、白色と黒色チェック柄シャツ、オレンジ色系フード付きジャンパー、茶色系ズボン）

■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女児に声をかけ、別の人々にも声をかけた。
・「住所はどこ」

■現場付近の施設
・★後楽園駅［東京メトロ］、★春日駅［東京都交通局］、★文京区役所、礫川小学校、第三中学校など

© 日本不審者情報センター合同会社

不審者情報 防犯情報 東京都不審者情報 東京都防犯情報 東京都

日本不審者情報センター

痴漢、露出、声かけ、つきまとい、暴行、暴言、盗撮、のぞきなど、日々発生する不審者情報を全国共通形式で大量配信しています。会社情報は「日本不審者情報センター」で検索してください。

関連するトピック

東京都不審者情報