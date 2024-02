Dua Lipa verriet, dass sie sich auf dem roten Teppich der Grammy Awards in ihrem Outfit wie „Jeanne d’Arc" fühlte.

Die 'Dance the Night'-Künstlerin erklärte, sich „sehr stark" gefühlt zu haben, als sie am Sonntag (4. Februar) in einem langärmligen Courreges-Kleid in Silber-Metallic mit Cut-Outs an der Hüfte in der Crypto.com Arena in Los Angeles ankam.

Dua, die ihr rotes Haar bei dem Event in lockeren Wellen gestylt trug, verriet über ihr Kleid in einem Interview gegenüber 'Entertainment Tonight': „Ich freue mich sehr darüber, es tragen zu dürfen. Ich fühle mich darin sehr stark. Das ist definitiv ein schweres, metallenes Kleid, also kam ich mir so vor wie Jeanne d’Arc." Die 28-jährige Sängerin, die zu der Preisverleihung von ihrem Vater Dukagjin Lipa begleitet wurde, versprühte mit ihren Accessoires zudem eine Anspielung auf ihre Rolle aus dem 'Barbie'-Film, der Meerjungfrau-Barbie. Lipa trug eine Kette und ein dazu passendes Armband von Tiffany and Co. Die 'Levitating'-Musikerin war bei dem Event für ihren Hit 'Dance the Night' für den Titel „Song des Jahres" nominiert worden, verlor aber sowohl diesen Preis als auch den Award für den „Best Song Written for Visual Media" an Billie Eilishs Lied 'What Was I Made For?'.