Cara Delevingne wird in dem Stück ‚Cabaret‘ ihr West End-Debüt geben.

Das britische Model übernimmt ab dem 11. März die Rolle der Sally Bowles in der Theaterproduktion. Die Schauspielerin tritt darin an der Seite von Luke Treadaway auf. In einem Statement zeigte sie sich sichtlich aufgeregt. „Es gibt keine Worte, um die Aufregung zu beschreiben, mit der ich nach Hause zurückkehre, um mein Bühnendebüt in einer so kultigen Rolle zu geben“, verriet die 31-Jährige. „Ich bin so inspiriert von den brillanten Schauspielern, die Sally in vergangenen Produktionen auf der ganzen Welt und in dieser im West End gespielt haben. Ich kann es kaum erwarten, ein Teil dieser brillanten Besetzung und Produktion zu sein."

Auch Luke freut sich darauf, in der Londoner Produktion mitzuspielen. Der preisgekrönte Schauspieler sagte: „Ich kann es kaum erwarten, Mitglied des Kit Kat Clubs zu werden und bei dieser außergewöhnlichen Produktion mitzumachen. Es ist sehr aufregend, dass man mich gebeten hat, diese Aufgabe zu übernehmen, und ich freue mich sehr darauf, loszulegen." Cara Delevingne wird vom 11. März bis zum 1. Juni in ‚Cabaret‘ auftreten. Die Produktion nimmt jedoch bereits jetzt Buchungen bis Februar 2025 an.