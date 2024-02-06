大阪府警によると、７日午前０時５２分ごろ、大阪市浪速区恵美須東１丁目の路上で女性へのひったくりが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、がっちり体形、茶色系上衣、自転車）
■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、自転車の女性に後ろから近づき、前カゴからカバンを奪った。
■現場付近の施設
・恵美須町駅［大阪メトロ］、動物園前駅［大阪メトロ］、新今宮駅［ＪＲ・南海］、今宮戎駅［南海］、浪速小学校・日本橋中学校など
大阪府警によると、７日午前０時５２分ごろ、大阪市浪速区恵美須東１丁目の路上で女性へのひったくりが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、がっちり体形、茶色系上衣、自転車）
■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、自転車の女性に後ろから近づき、前カゴからカバンを奪った。
■現場付近の施設
・恵美須町駅［大阪メトロ］、動物園前駅［大阪メトロ］、新今宮駅［ＪＲ・南海］、今宮戎駅［南海］、浪速小学校・日本橋中学校など
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