（大阪）大阪市浪速区恵美須東１丁目でひったくり　２月７日未明

Published
2024/02/07 02:53 (JST)

大阪府警によると、７日午前０時５２分ごろ、大阪市浪速区恵美須東１丁目の路上で女性へのひったくりが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、がっちり体形、茶色系上衣、自転車）

■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、自転車の女性に後ろから近づき、前カゴからカバンを奪った。

■現場付近の施設
・恵美須町駅［大阪メトロ］、動物園前駅［大阪メトロ］、新今宮駅［ＪＲ・南海］、今宮戎駅［南海］、浪速小学校・日本橋中学校など

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