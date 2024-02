テイラー・スウィフトのニューアルバムにポスト・マローンとフローレンス・アンド・ザ・マシーンが参加する。4日(日)に開催されたグラミー賞式典でアルバム『ザ・トーチャード・ポエッツ・デパートメント』を今年4月にリリースすることを発表していたテイラー、今回このアルバムのトラックリストを公開、両者の名前が挙がっている。

インスタグラムに同新作に使われるモノクロ写真を公開したテイラー、本人の肩には「I love you, it's ruining my life(あなたを愛している、私の人生を台無しにする)」と書かれ、その横にトラックリストが掲載、サイドAの始めにポストとの『フォースナイト』、そしてタイトルトラックが続き、サイドBの最後には同バンドとの『フロリダ!!!』が見て取れる。

今回の投稿に白いハートの絵文字と共に「4月19日」と綴ったテイラー、グラミー賞の式典ではアルバム『ミッドナイツ』の最優秀ポップ・ボーカル・アルバム賞受賞時に新作の告知をしていた。「投票してくれたザ・レコーディング・アカデミーのメンバーに感謝したい。けどその投票はファンの皆の情熱のおかげだから、ありがとうを込めてここ2年間秘密にしていたことをここで言うわ。ニューアルバムが4月19日に出るのよ」