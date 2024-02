Shannen Doherty will mit der Unterstützung von Kelly Ripa endlich die große Liebe finden.

Die 52-jährige Schauspielerin hat verraten, dass ihre 53-jährige Freundin sie nach der Trennung von Kurt Iswarienko unbedingt verkuppeln will. In einer neuen Folge ihres Podcasts ‚Let’s Be Clear with Shannen Doherty‘ gab sie preis: „Kelly ist wundervoll, ich habe sie gerade erst gesehen als ich in ihrer Show war. In der Werbepause sagte sie zu mir: ‚Bist du bereit? Bist du bereit zu daten? Bist du bereit für einen Freund? Ich werde jemanden für dich finden.‘ Sie fragte mich: ‚Was steht auf deiner Liste? Was brauchst du?‘ Und dann sagte sie: ‚Oh, ich glaube mir fällt da jemand ein.‘“

Dass ihre Showbiz-Kollegin sich als Dating-Hilfe anbietet, findet Shannen großartig. „Ich sagte nur, Mädchen, schreib mir einfach, wenn du willst. Du bist zu hundert Prozent die Richtige, um mich zu verkuppeln. Das ist okay für mich.“ Erst im November hatte die einstige ‚Charmed‘-Darstellerin erklärt, dass sie bereit für eine neue Beziehung sei — obwohl sie sich derzeit noch immer im Kampf gegen den Krebs befindet. Im Gespräch mit ‚PEOPLE‘ verriet Shannen damals: „Bis vor drei Wochen war ich noch nicht so weit. Dann ist etwas passiert. Es gibt immer einen Auslöser, einen Moment, den man erlebt, jemand sagt etwas zu dir, dein Ex sagt etwas und du denkst dir: ‚Okay, es geht mir gut. Es ist okay.‘ Ich bin darüber hinweg und ich kann auf eine gesunde Art und Weise weitermachen.“