写真:インテルはデ・ロッシ体制後3連勝している好調ローマと戦う

日本時間2月10日から13日にかけて、セリエA第24節の10試合が行われる。首位インテルは監督交代を機に3連勝と復活を遂げたローマとのビッグゲーム。首位固めに向けて重要度の高い一戦となる。2位ユヴェントス、3位ミランはともにホームゲームでインテル追随を目指す。



◉注目カード

■ローマ vs インテル

前節、宿敵ユヴェントスに競り勝ち、勝ち点差を「4」に広げたインテルは、指揮官の交代以降、3連勝と調子を上げているローマとのアウェーゲームに挑む。シモーネ・インザーギがユヴェントス戦で通算5枚目のイエローカードを提示されたため、この試合はベンチ入り停止となる。加えてローマの下部組織で育ったダヴィデ・フラッテージは右大腿直筋のケガで欠場が決定。ラウタロ・マルティネスやマルクス・テュラム、ヘンリク・ムヒタリアンら主力は健在だが、指揮官不在で難しい戦いを強いられるのは間違いないだろう。一方のローマはダニエレ・デ・ロッシ監督にとって初のビッグクラブとの対戦となる。注目はロメル・ルカク。現在リーグ戦9ゴールで2ケタ得点がかかっており、昨シーズン在籍した古巣との一戦で存在感を示せるか。

■ユヴェントス vs ウディネーゼ

前節インテルに敗れたユヴェントスはウディネーゼとのホームゲームに挑む。仕切り直しを図りたい一戦となるが、インテル戦でドゥサン・ヴラホヴィッチとフェデリコ・キエーザが負傷する事態が発生。キエーザは右足の打撲で大きなケガではなく、この試合への出場に見通しが立ちそうだが、ヴラホヴィッチは右大腿内転筋の過負荷で引き続きの経過観察が必要のようで、この試合への出場は微妙な状況だという。欠場となった場合はアルカディウシュ・ミリクが代役を務めると見られるが、得点力の低下は免れないだろう。ウディネーゼは直近5試合を2分け3敗と苦しい戦いが続いているが、この試合では意地を見せられるか。

■ミラン vs ナポリ

第15節でアタランタに2-3と敗れた一戦を最後に、リーグ戦では8試合で6勝2分けと好調を維持するミランは、今一つ調子が上がらない前年度王者ナポリとのホームゲームに挑む。一時期、多く抱えていたケガ人の大半が回復し、大黒柱オリヴィエ・ジルーを筆頭に主力が好調を維持。ルカ・ヨヴィッチも途中出場からゴールを重ねるなどスーパーサブとして存在感を示している。エースのヴィクター・オシムヘンが引き続きアフリカネイションズカップで欠くナポリにとっては厳しい戦いになるだろう。

■その他の見どころ

前節アタランタに1-3と敗れたラツィオはカリアリとのアウェーゲーム。この試合から中3日でUEFAチャンピオンズリーグのラウンド16バイエルン戦という大一番を控えていることを考えると、ターンオーバーを敷く可能性もある。直近3試合連続でベンチ入りしながらピッチに立っていない鎌田大地にも出場機会が与えられるかもしれない。また、今節は19位エンポリと最下位サレルニターナの“裏天王山”も行われる。5ポイント差があるためサレルニターナが勝利しても順位の入れ替わりはないが、残留争いを演じる身としては両者ともに勝利を収めたい一戦となる。



◉セリエA 第24節 対戦カード

2月10日(土)

4:45 サレルニターナ vs エンポリ

23:00 カリアリ vs ラツィオ

2月11日(日)

2:00 ローマ vs インテル

4:45 サッスオーロ vs トリノ

20:30 フィオレンティーナ vs フロジノーネ

23:00 モンツァ vs ヴェローナ

23:00 ボローニャ vs レッチェ

2月12日(月)

2:00 ジェノア vs アタランタ

4:45 ミラン vs ナポリ

2月13日(火)

4:45 ユヴェントス vs ウディネーゼ

※時刻はすべて日本時間