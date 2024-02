Disney wird ‚Vaiana 2‘ noch in diesem Jahr veröffentlichen.

Das Studio hat eine Fortsetzung des beliebten animierten Blockbusters angekündigt, der 2016 mit Dwayne ‚The Rock‘ Johnson und Auliʻi Cravalho in den Hauptrollen veröffentlicht wurde. Und die Fans müssen gar nicht mehr so lange darauf warten, denn der Veröffentlichungstermin ist schon am 27. November.

Disney-CEO Bob Iger sagte in einem Statement: „‚Vaiana‘ ist nach wie vor unglaublich beliebt. Wir können es kaum erwarten, euch mehr von Vaiana und Maui zu zeigen, wenn ‚Vaiana 2‘ im November in die Kinos kommt.“ Das Projekt sollte ursprünglich eine TV-Serie werden, aber Iger war so beeindruckt von dem Filmmaterial, dass die Entscheidung getroffen wurde, einen Spielfilm in die Kinos zu bringen. Disney fügte hinzu, dass die Fortsetzung die Fans auf eine „ausgedehnte neue Reise mit Vaiana, Maui und einer brandneuen Crew unwahrscheinlicher Seefahrer“ mitnehmen wird. Das Studio teaserte an: „Nachdem sie einen unerwarteten Ruf von ihren Vorfahren erhalten hat, muss Vaiana in die fernen Meere Ozeaniens und in gefährliche, lange verschollene Gewässer reisen, um ein Abenteuer zu erleben, wie sie es noch nie erlebt hat.“

Die Musik kommt vom Duo Abigail Barlow und Emily Bear, zusammen mit Opetaia Foa‘i und Mark Mancina, die auch schon am Originalfilm mitgearbeitet haben. Dave Derrick Jr. wird Regie führen. Lin-Manuel Miranda, der die Klassiker ‚How Far I‘ll Go‘ und ‚You‘re Welcome‘ für den ersten Film geschrieben hat, wird jedoch keine neuen Songs für ‚Vaiana 2‘ beisteuern. Die kommende Fortsetzung ist unabhängig von Disneys geplantem Live-Action-Remake, in dem Dwayne Johnson seine Rolle als tätowierter Halbgott Maui wieder aufnehmen wird. Und während Auli‘i Cravalho ihre Rolle als Vaiana in der animierten Fortsetzung wieder aufnehmen wird, wird sie die Figur im Live-Action-Projekt nicht selbst spielen. Zuvor schrieb sie auf Instagram: „Ich glaube, dass es absolut wichtig ist, dass das Casting die Charaktere und Geschichten, die wir erzählen wollen, genau repräsentiert. Ich kann es kaum erwarten, die Schauspielerin zu finden, die Vaianas mutigen Geist, ihren unbestreitbaren Witz und ihre emotionale Stärke verkörpert.“