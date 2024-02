Jennifer Lopez sprach darüber, dass ihr neues Album 'This Is Me... Now' ihre letzte LP sein könnte.

Die 54-jährige 'On The Floor'-Hitmacherin gab zu, das sich ihr kommendes Album, das sich um ihre Beziehung zu ihrem Ehemann, Hollywood-Schauspieler Ben Affleck, dreht, wie „das Ende einer Ära" und wie der „Anfang von etwas Neuem" anfühlt.

Das neue Album der Künstlerin erscheint am Freitag (16. Februar) und Lopez verriet in einem Interview gegenüber 'Entertainment Tonight': „Wir haben eine Menge von unterschiedlichen Albumcovern gemacht. Wir versuchen, die Dinge so zu machen, dass sie für die Fans etwas ganz Besonderes sind, und wir wollen Sammlerstücke und solche Dinge machen, die sie für immer und ewig haben können. Die Wahrheit ist, dass ich nicht einmal weiß, ob ich danach jemals ein weiteres Album aufnehmen werde." Auf die Frage, ob es ihre letzte LP sei, enthüllte der Star: „Erzählen Sie Benny [Medina, Manager und Mitarbeiter] nicht, dass es das ist, was ich denke – es könnte mein letztes Album überhaupt sein." 'This Is Me... Now' ist die Fortsetzung von 'This Is Me... Then' von 2002, wobei das letzte Studioalbum der 'Marry Me'-Musikerin 'A.K.A.' aus dem Jahr 2014 war. Unterdessen hatte Jennifer vor Kurzem angedeutet, dass sie für ihre erste Welttournee seit 12 Jahren bereit sein könnte.