Nelly hat sich am Super-Bowl-Wochenende beim Feiern in Las Vegas einen Zahn ausgeschlagen.

Der Rapper gehörte zu den Stars, die am Sonntag (11. Februar) nach Sin City strömten, um das Spiel der Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers im Allegiant Stadium zu sehen. Am Ende musste er sich das Spiel mit einem blutenden Mund ansehen, nachdem er bei einem der Events vor dem Spiel einen Zahn verloren hatte.

Nelly enthüllte die neue Lücke in seinem Lächeln in einem Videoanruf mit seiner Freundin Ashanti, die in Gelächter ausbrach, als sie sah, was ihm passiert war. Der Musiker erklärte, er sei auf dem Weg zu einem Auftritt und müsse ohne seinen verlorenen Zahn auf die Bühne. In dem Clip, den er auf Instagram postete, sagte er: „Ich habe mir meinen gottverdammten Zahn aus dem Mund geschlagen. Ich muss mein Baby anrufen.“ Ashanti fragte ihn: „Wo ist er? Ich habe ihn für dich gefunden, als wir in Miami waren. Oh mein Gott. Wo sind die Ersatzteile?“ Nelly entgegnete daraufhin: „Es gibt keine Ersatzteile, wovon redest du? Du hast keine gottverdammten Ersatzzähne. Du liebst mich immer noch?“ Und sie antwortete: „Ja, natürlich. Was machen wir jetzt? Du siehst immer noch süß aus. Du siehst aus wie ein kleines Kind, das seinen Zahn verloren hat.“ Nelly fügte hinzu: „Jemand sollte mir etwas Geld dafür geben. Ich bin auch auf dem Weg zu meiner Show. Ich werde mich für immer an den Super Bowl in Las Vegas erinnern.“

Nelly war übrigens nicht der einzige Promi, der für das große Spiel in der Stadt war – Beyoncé, Kim Kardashian und Sir Paul McCartney gehörten ebenfalls zu den Stars, die am Sonntagabend beim Super Bowl gesichtet wurden. Beyoncé besuchte das Spiel mit ihrem Rapper-Ehemann Jay Z und ihren Töchtern Blue Ivy und Rumi. Beatles-Legende Sir Paul McCartney wurde ebenfalls auf der Tribüne gesichtet, genau wie Kim Kardashian, die das Spiel mit einem männlichen Freund verfolgte. Kims Ex Kanye West war mit seiner neuen Frau Bianca Censori vor Ort, während die Schwester des Reality-TV-Stars, Khloe, ebenfalls ein Ticket hatte. Halbschwester Kendall Jenner saß bei Justin Bieber und seiner Frau Hailey. Die Halbzeitshow wurde von Usher angeführt und die Kansas City Chiefs gewannen das Spiel mit 25:22.