◇玉名市JAたまな本所（午前9時半～正午）

◇同医療法人信和会樹心台（午後1時半～同3時半）

◇熊本市熊本中央病院（午後1時15分～同3時半）

◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半)

◇下通献血ルームCOCOSA（午前10時～午後1時・午後2時～同5時半）

【輸血用血液の在庫状況】

＜400ml献血＞

A型「安心です」

O型「困っています」

B型「困っています」

AB型「心配です」

＝2月8日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ