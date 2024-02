Brian May hat sich aus einer Meinungsverschiedenheit über ‚Under Pressure‘ mit David Bowie zurückgezogen.

Der Song kam 1981 als Kollaboration zwischen Bowie und der Band Queen heraus und eigentlich sollte darauf eine elektrische Gitarre zu hören sein. Der Queen-Gitarrist erzählte aber jetzt, dass die „schwere Gitarre verloren ging“, weil der verstorbene ‚Starman‘-Hitmacher nicht wollte, dass der Song wie etwas von The Who klingt. Der 76-jährige Gitarrist bevorzugt noch heute die Version mit seinem harten Riff, entschied sich aber stattdessen für die akustische Gitarre, um sich nicht in den kreativen Kampf von Bowie und dem verstorbenen Queen-Frontmann Freddie Mercury einzumischen.

In einem Interview mit dem Magazin ‚Total Guitar‘ behauptete May, Bowie habe gesagt: „‚Es wird nicht wie The Who klingen, wenn ich damit fertig bin.‘“ Der Musiker fuhr fort: „Bowie wollte nicht, dass es so ist.“ Der ‚Bohemian Rhapsody‘-Hitmacher behauptete weiter, dass „wir alle unterschiedliche Vorstellungen“ davon hatten, wie ‚Under Pressure‘ gemischt werden sollte: „Im Grunde waren es Freddie und David, die im Studio mit dem Mix kämpften, und was im Mix passierte, war, dass der größte Teil dieser schweren Gitarre verloren ging.“ Die Rocklegende gestand, dass er das Endresultat „nie mochte, um ehrlich zu sein“, bestand aber darauf, dass es eine persönliche Vorliebe für die härtere Version sei. Er sagte: „Ich erkenne an, dass es funktioniert. Es ist eine Sichtweise, und sie ist sehr gut gemacht. Die Leute lieben es.“ Der ‚Killer Queen‘-Hitmacher spielt aber heute seine Lieblingsversion, wann immer er sie live spielt. Er betonte: „Es ist viel schwerer, und ich denke, es profitiert davon.“

May sagt auch, dass es damals zu viele „großartige kreative Kräfte“ im Studio gegeben habe, also hielt er es für das Beste, einen Rückzieher zu machen. Er sagte: „Es war wahrscheinlich das einzige Mal in meiner Karriere, dass ich mich verabschiedet habe, weil ich wusste, dass es ein Kampf werden würde. David war eine großartige kreative Kraft, aber man kann nicht zu viele großartige kreative Kräfte in einem Raum haben. Es fängt an, sehr schwierig zu werden.“