Daniel Bedingfield ist bereit für ein musikalisches Comeback, nachdem er die Branche verlassen hat, um Bauer zu werden.

Der 44-jährige Star feierte in den frühen 2000er-Jahren große Erfolge mit Hits wie ‚Gotta Get Thru This‘ und ‚If You‘re Not The One‘, kehrte aber dem Singen den Rücken, um mit seiner Farm in Los Angeles zu versuchen, „den Klimawandel umzukehren“. Nun hat er zugegeben, dass er wieder in die Charts zurückkehren möchte.

Gegenüber ‚The Sun‘ sagte er: „Ich komme von diesem zielstrebigen Fokus auf Musik und etwas, das mir ein episches Gefühl gibt, wenn ich es höre. Ich möchte etwas machen, dass andere Leute, wenn sie es hören, aus den Socken haut. Und es ist ziemlich schwer, von einem so intensiven Antrieb abzusteigen.“ Deshalb habe er sich lange Zeit auf das Erlernen von Sprachen und den Versuch, den Klimawandel umzukehren konzentriert. „Ich habe versucht, regenerative Praktiken zu finden, Aggro-Farming, also habe ich einfach eine Menge davon gelernt. Es ist das gleiche Maß an Intensität. Das Ökosystem wird von Menschenhand zerstört und wir müssen etwas tun, um es umzukehren, und ich stecke die gleiche Intensität einfach in etwas anderes. Und jetzt, wo Drum 'n' Bass und Garage wieder da sind, kann ich beides machen.“

Letzten Monat kündigte Daniel, der ältere Bruder von ‚Unwritten‘-Sängerin Natasha Bedingfield, drei Shows in Großbritannien an, die im April stattfinden sollen. Und er hat über den „unglaublichen Antrieb“ nachgedacht, den er als Kind hatte, als er von den Beatles und den Beach Boys inspiriert wurde, um in der Musik erfolgreich zu sein. Er sagte: „Das Ziel, epische Musik zu machen, die Garage voranzubringen, den Drum 'n' Bass voranzutreiben, meine Kollegen zu beeindrucken, mich zu beeindrucken. Wir haben uns gegenseitig zugehört, wir haben versucht, den nächsten Song zu machen, nach dem der andere verrückt ist, so wie es die Beach Boys und die Beatles getan haben. Das war unglaublich motivierend für einen Neunjährigen bis ins frühe Teenageralter.“