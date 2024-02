Pearl Jam werden in diesem Jahr wieder auf eine große Welttournee gehen.

Eddie Vedders Band hat ihre Pläne für die insgesamt 35 Termine umfassende Tournee angekündigt, kurz nachdem die Musiker bestätigten, dass ihr neues 'Dark Matter'-Album, das ihr zwölftes Studioalbum ist, am 19. April herauskommen wird.

Die 'Dark Matter'-Tournee der Künstler wird neun Länder umfassen und fängt am 4. Mai in Vancouver in Kanada an. Die Musikgruppe tourt dabei durch Nordamerika, bevor sie im Juni nach Europa reist, mit Auftritten in Dublin in Irland am 22. Juni und in Manchester in England am 25. Juni, bevor die Band am 29. Juni einen großen Auftritt in London spielt. Anschließend werden die Grunge-Rocker in Länder wie Deutschland, Spanien und Portugal reisen, bevor sie wieder in die USA zurückkehren und die Tournee dann mit Shows in Neuseeland und Australien im November beenden, wobei die Tournee am 21. November in Sydney endet. Zu den Support-Acts gehören Deep Sea Diver und Glen Hansard auf der ersten bzw. zweiten nordamerikanischen Etappe der Konzerte, während Murder Capitol die Band bei einigen europäischen Shows begleiten wird. Richard Ashcroft von The Verve soll in Dublin und London und die Pixies auf der Tour in Australien und Neuseeland mit dabei sein. Die Tournee unterstützt das neue Album der Band, das Frontmann Vedder als ihr „bestes Werk" bezeichnete.