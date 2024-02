写真:鎌田大地にはリーグ戦連続出場の期待がかかる©Getty Images

現地時間2月16日から18日にかけて、セリエA第25節の10試合が行われる。前節ローマとの激闘を制したインテルは最下位サレルニターナとの一戦。優勝に向けてさらに勢いを増したい試合となる。2位ユヴェントスと3位ミランの勝ち点差はわずかに1で、それぞれ負けられない戦いとなる。ラツィオの鎌田大地は2試合連続出場なるか。



◉注目カード

■インテル vs サレルニターナ

リーグ戦5連勝で2位ユヴェントスとの勝ち点差を「7」に広げ、独走態勢に入りつつあるインテルは最下位サレルニターナとの対戦。この試合の直後にはUEFAチャンピオンズリーグ(CL)のラウンド16の試合が控えていることもあり、普段とは異なる陣容でこの試合に臨む可能性もある。サレルニターナは前節の敗北を受けてフィリッポ・インザーギ監督を解任し、ファビオ・リベラーニ新監督が後を継いだ。指揮官の“兄弟対決”は実現せず、新監督のもとでどのような布陣、戦術を採用するか不明瞭な部分があるため苦戦を強いられる可能性もあるが、いずれにしても主導権を握る展開になることは間違いないだろう。

■ヴェローナ vs ユヴェントス

ユヴェントスは前節ウディネーゼに痛恨の敗北を喫し、インテルとの差を広げられてしまったユヴェントスはアウェーでヴェローナと対戦する。3位ミランが1ポイント差に迫っていることもあり、連敗は絶対に避けなければならない。ヴェローナは第10節の対戦時には1-0と勝利している相手であり、リーグ戦での直接対決では4試合連続完封勝利を収めているが、直近3試合に目を向けると1分けの後に2連敗、3試合でわずか1得点と苦戦が続いている。得意な相手に“ユヴェントスらしさ”を発揮し、停滞気味の雰囲気を払拭することはできるだろうか。

■モンツァ vs ミラン

直近のリーグ戦5試合で4勝1分け、僅差の試合を制することが多くなっているミランはモンツァとのアウェーゲームに挑む。直前にUEFAヨーロッパリーグ(EL)のプレーオフ第1戦を戦い、中2日での試合となるためスケジュール的には厳しいが、条件次第では2位浮上のチャンスもあるだけに何としても勝利を収めたい。アタッカー陣が好調を維持する一方、守備陣にはやや不安も。シモン・ケアは前節ナポリ戦で筋肉に問題を抱えて途中交代しており、100%回復するかどうかは不透明な部分がある模様。この試合も競った展開になる可能性がありそうだ。

■その他の見どころ

ラツィオはボローニャとホームで対戦する。ボローニャは第23節、第24節と2試合連続で4ゴールと攻撃が好調だが、2月14日に第21節順延分を戦い、中2日でこの試合に挑むため、コンディション面では分が悪い。ラツィオでは前節、鎌田大地が久々の出場を果たし、ドリブルで相手をかわしてシュートを放つなど好プレーを見せた。終盤戦に向けて存在感を高めるためにも、出場機会があればアピールを続けたいところだ。前節インテルに敗れたローマはフロジノーネとアウェーで対戦。ダニエレ・デ・ロッシ新監督体制での連勝は3でストップしたが、首位相手に善戦を見せただけに自信は失っていないはず。ELの試合から中2日のハードスケジュールではあるが、再度の連勝への第一歩を踏み出せるか。

◉セリエA 第25節 対戦カード

2月17日(土)

3:00 トリノ vs レッチェ

5:00 インテル vs サレルニターナ

23:00 ナポリ vs ジェノア

2月18日(日)

2:00 ヴェローナ vs ユヴェントス

4:45 アタランタ vs サッスオーロ

20:30 ラツィオ vs ボローニャ

23:00 ウディネーゼ vs カリアリ

23:00 エンポリ vs フィオレンティーナ

2月19日(月)

2:00 フロジノーネ vs ローマ

4:45 モンツァvs ミラン

※時刻はすべて日本時間