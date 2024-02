写真:前節2得点のハーランド 今節も得点なるか

現地時間2月17日から19日にかけて、プレミアリーグ第25節の10試合が行われる。リヴァプールの遠藤航、ブライトンの三笘薫は前節の試合でハイパフォーマンスを見せており、今節はこの2人に加えてアーセナルの冨安健洋にも期待が高まる。マンチェスター・シティ vs チェルシーという“ビッグ6”同士の対戦も注目だ



◉注目カード

■ブレントフォード vs リヴァプール

首位リヴァプールはブレントフォードとのアウェーゲームに挑む。前節の試合ではアリソンやジョー・ゴメスが体調不良で急きょ欠場し、トレント・アレクサンダー=アーノルドがヒザの痛みを訴えて途中交代と、トラブル続きの中での戦いを強いられた。ただ、アリソンとゴメスはすでに回復してトレーニングに合流しており、今節の出場に支障はない模様。さらにアフリカネイションズカップで負傷していたモハメド・サラーも全体トレーニングに合流しており、彼が復帰すれば何よりの朗報となる。前節アンカーの位置で先発出場し、好パフォーマンスで称賛を浴びた遠藤航にも注目だ。

■マンチェスター・シティ vs チェルシー

マンチェスター・シティはチェルシーとの注目対決に挑む。前節の試合ではアーリン・ハーランドがケガからの復帰後初得点を含む2ゴールを挙げ、完全復活をアピールした。ミッドウィークに行われたUEFAチャンピオンズリーグの試合ではジャック・グリーリッシュとベルナルド・シウヴァが負傷交代。ヨシュコ・グヴァルディオルやマテオ・コヴァチッチもケガを抱えており、この4人がチェルシー戦に出場できるかどうかは微妙な状態だが、それでも優位は動かないだろう。チェルシーでは昨シーズンまでマンチェスター・シティに所属していたコール・パーマーが注目の存在。直近5試合で4ゴール3アシストとハイパフォーマンスを見せており、かつてのホームに最高の状態で“凱旋”できそうだ。

■バーンリー vs アーセナル

前節ウェストハムに6-0と大勝したアーセナルは、残留争いを演じるバーンリーとのアウェーゲームに挑む。ガブリエウ・ジェズスら少なくないケガ人を抱えている状態だが、リーグ戦での通算対戦でわずか1敗しか喫していない相手に負けるわけにはいかない。左サイドバックのオレクサンドル・ジンチェンコも負傷しており、今節の出場も微妙な状態。前節メンバー外だった冨安健洋に先発出場のチャンスが巡ってくるかもしれない。

■シェフィールド・ユナイテッド vs ブライトン

ブライトンは最下位シェフィールド・ユナイテッドとのアウェーゲームに挑む。前節はトッテナムに試合終了間際に決勝点を許し惜敗したが、直近2試合のチームのパフォーマンスは上々。前節の試合では三笘薫も先発フル出場して素晴らしいパフォーマンスを見せており、この試合でも活躍が期待できる。リーグ戦ではわずか3ゴールしか挙げていないだけに、そろそろゴールシーンが見たい。

■その他の見どころ

前節の勝利で4位に浮上したトッテナムはホームでウルヴスと対戦。ケガ人や離脱者が徐々に戻りつつあり、盤石のチーム状態でこの試合に挑めそう。ソン・フンミンとウルヴスのファン・ヒチャンの「韓国代表対決」も注目だ。ルートン・タウンは公式戦4連勝中のマンチェスター・ユナイテッドをホームに迎える。橋岡大樹がビッグクラブ相手にプレミアリーグデビューを飾る姿に期待したいところだが、指揮官は起用に慎重な姿勢を見せている。果たしてどうなるか。



◉プレミアリーグ第25節 対戦カード

2月17日(土)

21:30 ブレントフォード vs リヴァプール

2月18日(日)

0:00 バーンリー vs アーセナル

0:00 ニューカッスル vs ボーンマス

0:00 フラム vs アストンヴィラ

0:00 ノッティンガム・フォレスト vs ウェストハム

0:00 トッテナム vs ウルブス

2:30 マンチェスター・シティ vs チェルシー

23:00 シェフィールド・ユナイテッド vs ブライトン

2月19日(月)

1:30 ルートン・タウン vs マンチェスター・ユナイテッド

2月20日(火)

5:00 エヴァートン vs クリスタルパレス



※時刻はすべて日本時間