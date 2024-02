Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach und Joseph Quinn wurden als Helden in ‚Fantastic Four‘ enthüllt.

Der mit Spannung erwartete Marvel-Film hat ein neues Veröffentlichungsdatum erhalten, das einige Monate später als bisher geplant liegt. Der Streifen soll nun am 25. Juli 2025 statt am 2. Mai 2025 in die Kinos kommen.

Pascal wird, wie bereits berichtet, Reed Richard/Mr. Fantastic verkörpern. Kirby wird als Sue Storm/The Invisible Woman zu sehen sein, während Quinn ihren Bruder Johnny Storm/The Human Torch und Moss-Bachrach Ben Grimm/The Thing spielen wird. Superschurke Victor von Doom wurde noch nicht gecastet. In dem ursprünglichen Film aus dem Jahr 2005 wurde er von Julian McMahon gespielt. ‚WandaVision‘-Regisseur Matt Shakman führt Regie. Das Drehbuch stammt von Jeff Kaplan und Ian Springer mit Hilfe von ‚Avatar: The Way of Water‘-Schreiber Josh Friedman.

‚Fantastic Four‘ hat die Termine mit ‚Thunderbolts‘ getauscht, das nun am 5. Mai in die Kinos kommen soll. Marvels ‚Captain America: Brave New World‘ erscheint am 14. Februar 2025 und ‚Blade‘ am 7. November 2025.

Unterdessen hatten Marvel-Fans während des Super Bowls am Sonntagabend (11. Februar) Grund zur Freude, als der Trailer zu ‚Deadpool and Wolverine‘ ausgestrahlt wurde. Ryan Reynolds‘ Superheld Deadpool kehrt an der Seite von Hugh Jackmans X-Men-Charakter Wolverine zurück. Im Trailer wurde gezeigt, wie Deadpool entführt und in das Marvel Cinematic Universe (MCU) transportiert wird, wobei die Figur erklärt: „Dein kleines Kinouniversum wird sich für immer verändern. Ich bin der Messias. Ich bin Marvel Jesus.“ Es endet damit, dass Deadpool gegen Wolverine antritt, dessen Schatten der einzige Teil von ihm ist, der zu sehen ist. ‚Deadpool and Wolverine‘ soll im Juli in die Kinos kommen.