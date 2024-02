Michelle Yeoh wird in dem neuen Action-Thriller 'The Mother' mitspielen.

Die Oscar-prämierte Schauspielerin hat sich dem Cast des hochkarätigen Films von Regisseurin Melanie Laurent angeschlossen.

Michelle wird die Rolle der Ann spielen, einer eingewanderten Mutter und Geschäftsfrau, die für ihre Familie das Beste aus ihrem neuen Leben in Amerika machen will. Als ihre beiden Söhne im Teenageralter jedoch in Schwierigkeiten mit einem korrupten Bostoner Polizisten und einem Verbrecherring geraten, hat Ann keine andere Wahl, als ihre Vergangenheit wieder aufleben zu lassen und vor nichts zurückschrecken, bis sich ihre Kinder wieder in Sicherheit befinden. Der Film wird in diesem Sommer gedreht werden, wobei Basil Iwanyk und Erica Lee das Projekt neben Arthur Sarkissian und John Schramm für Thunder Road produzieren werden. Das neue Projekt wird in dieser Woche auf dem European Film Market in Berlin den Käufern vorgestellt werden. Michelle war im vergangenen Jahr die erste asiatische Darstellerin gewesen, die für ihre Rolle der Evelyn Quan Wang in 'Everything Everywhere All at Once' den Oscar als die beste Hauptdarstellerin gewann, wobei sie die Hoffnung hat, dass ihre Leistung sowohl für sie selbst als auch für andere einen Weg ebnen wird. Die 61-jährige Darstellerin verriet gegenüber 'Variety': „Das Wichtigste, was das gemacht hat, ist, dass es bei unseren Leuten so viel Stolz hervorgerufen hat. An dem Tag, an dem ich gewonnen habe, habe ich echt den Jubelschrei gehört, der aus dieser Ecke der Welt kam."