県内・新型コロナ感染者数

長崎県は15日、最近1週間（2月5～11日）のインフルエンザや新型コロナウイルスの感染状況を公表。インフルエンザは2週連続で前週より増え、新型コロナは前週比約17％減だった。

インフルエンザの定点医療機関（県内70）の報告数は1961人（前週比93人増）。年代別では、10歳未満が前週比127人増。10歳未満と10代で全体の9割近くを占めた。

1定点当たりは28.01人（同1.32人増）。保健所管内別では、最多の長崎（46.06人）と佐世保、壱岐、西彼、上五島の5地区で前週を上回った。県北（34.50人）、県央（30.82人）、対馬（30.00人）は前週を下回ったが、他の地区より多い状態が続いた。

新型コロナの報告数は、前週より179人少ない857人。年代別でみると、10歳未満と10代が全体の5割近くを占め、50代、70代、80代以上が前週を上回った。1定点当たりは12.24人（同2.56人減）。保健所管内別では県南、県北、対馬の3地区で前週を上回った。