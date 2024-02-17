長崎県議会の全員協議会世話人会（宅島寿一座長）は16日、常任・特別委員会などの構成を申し合わせた。議会運営委の委員長は江真奈美議員（自民）が務める。20日の定例会本会議で正式決定する。

議長を除く全ての議員で構成する予算決算委の委員長には宅島寿一議員（自民）、副委員長には牧山大和議員（改革21）が就く。特別委員会では成長産業・県土強靱（きょうじん）化対策特別委を新たに設ける。

各委員会などの委員は次の通り。（敬称略、◎は委員長、○は副委員長）

【総務委】浅田眞澄美、松本洋介、吉村洋、大場博文、◎石本政弘、○冨岡孝介、湊亮太（以上、自民）坂本浩、牧山大和（以上、改革21）、宮本法広（公明）、小林克敏（県民会議）

【文教厚生委】宅島寿一、◎山下博史、坂口慎一、清川久義、○鵜瀬和博、中村俊介、畑島晃貴（以上、自民）、山田朋子、中村泰輔（以上、改革21）、川崎祥司（公明）、中山功（県民会議）、堀江ひとみ（共産）

【観光生活建設委】田中愛国、外間雅広、中島浩介、江真奈美、山本由夫、◎千住良治、○初手安幸、大久保堅太（以上、自民）、深堀浩、饗庭敦子（以上、改革21）、本多泰邦（公明）

【農水経済委】溝口芙美雄、瀬川光之、前田哲也、近藤智昭、◎中村一三、○山村健志、虎島泰洋（以上、自民）、山口初實、堤典子、白川鮎美（以上、改革21）、大倉聡（もったいないよ長崎）

【議会運営委】溝口芙美雄、瀬川光之、前田哲也、◎江真奈美、松本洋介、近藤智昭、中村一三、山下博史、大久保堅太（以上、自民）、深堀浩、饗庭敦子、○中村泰輔（以上、改革21）、川崎祥司（公明）

【離島・半島地域振興特別委】山本由夫、宅島寿一、◎清川久義、鵜瀬和博、畑島晃貴、虎島泰洋（以上、自民）、坂本浩（改革21）、○宮本法広（公明）、中山功（県民会議）、堀江ひとみ（共産）

【観光・IR・新幹線対策特別委】田中愛国、外間雅広、吉村洋、石本政弘、千住良治、初手安幸、○湊亮太（以上、自民）、◎山田朋子、山口初實（以上、改革21）、本多泰邦（公明）

【成長産業・県土強靱化対策特別委】浅田眞澄美、中島浩介、◎坂口慎一、山村健志、中村俊介、冨岡孝介（以上、自民）、牧山大和、○白川鮎美（以上、改革21）、小林克敏（県民会議）、大倉聡（もったいないよ長崎）

【監査委員】大場博文（自民）、堤典子（改革21）

【県病院企業団議会議員】清川久義（自民）、饗庭敦子（改革21）