写真:ラツィオの鎌田大地は現在公式戦3試合連続で出場を果たしている ©Getty Images

現地時間2月23日から26日にかけて、セリエA第26節の10試合が行われる。好調のインテルは連勝をさらに伸ばし、首位独走態勢を築きたいところ。勝ち星から見放されている2位ユヴェントス、前節まさかの敗北を喫した3位ミランは巻き返しを図りたいところだ。



◉注目カード

■レッチェ vs インテル

首位独走態勢を築きつつあるインテルはレッチェとのアウェーゲームに挑む。リーグ戦では第19節から6連勝、ミッドウィークにはUEFAチャンピオンズリーグのラウンド16アトレティコ・マドリード戦にも1-0で勝利と快進撃を続けている。この試合の3日後には順延となっていた第21節アタランタ戦が予定されていることもあり、多少、戦力を入れ替えて臨む可能性もあるが、それでも主導権を握る戦いを繰り広げるのは間違いないだろう。この試合、続くアタランタ戦で連勝し、2位以下との勝ち点差をさらに広げたいところだ。

■ユヴェントス vs フロジノーネ

ユヴェントスはフロジノーネとのホームゲームに挑む。第22節でエンポリに引き分けた後、第23節インテル戦、第24節ウディネーゼ戦と連敗を喫し、前節はヴェローナに2-2の引き分けと4試合にわたって勝利から見放されており、これ以上、勝ち点を失うようだと周囲の喧騒がさらに大きくなる可能性もあるため、確実に勝利して嫌な流れを払拭したい。フロジノーネには第17節での対戦時には2-1で勝利し、コッパイタリアの準々決勝では4-0と快勝している。この2試合いずれも得点しているケナン・イルディズ、コッパイタリアでの対戦時にハットトリックを達成したアルカディウシュ・ミリクに期待がかかる。

■ミラン vs アタランタ

前節モンツァに敗れた3位ミランは、4位アタランタとの直接対決に挑む。2月22日にUEFAヨーロッパリーグのレンヌ戦をアウェーで戦い、中2日でこの試合という移動を伴う過密日程を強いられるうえ、前節で退場処分を受けたルカ・ヨヴィッチは出場停止となる。アタランタは公式戦6連勝中と絶好調で、その間に19得点を挙げるなど攻撃が機能している。多彩な得点パターンを見せているだけに、ミランとしては要注意だ。

■その他の見どころ

ナポリは2月19日にワルテル・マッツァーリ監督の解任およびフランチェスコ・カルツォーネ新監督の就任を発表した。今シーズン2度目の監督交代となり、巻き返しを図りたいところだが、新監督の就任早々にUEFAチャンピオンズリーグのバルセロナ戦があり、そこから中3日で今節のカリアリ戦を迎える。降格圏に沈むカリアリには確実に勝利しておきたいところだが、果たしてどうなるか。勝ち点38で7位のフィオレンティーナは、同37で8位のラツィオと直接対決。ラツィオは2月22日に第21節順延分のトリノ戦があり、中3日でこの試合に挑むため日程的には不利。プレー機会を取り戻しつつある鎌田大地にも出場のチャンスがあるかもしれない。



◉セリエA 第26節 対戦カード

2月23日(金)

4:45 トリノ vs ラツィオ

2月24日(土)

4:45 ボローニャ vs ヴェローナ

23:00 サッスオーロ vs エンポリ

2月25日(日)

2:00 サレルニターナ vs モンツァ

4:45 ジェノア vs ウディネーゼ

20:30 ユヴェントス vs フロジノーネ

23:00 カリアリ vs ナポリ

2月26日(月)

2:00 レッチェ vs インテル

4:45 ミラン vs アタランタ

2月27日(火)

2:30 ローマ vs トリノ

4:45 フィオレンティーナ vs ラツィオ

※時刻はすべて日本時間