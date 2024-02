Macaulay Culkin arbeitete mit seinen Geschwistern an einer Zeichentrickserie.

Der ‚Kevin - Allein zu Haus‘-Star hat gemeinsam mit seinen Brüdern Kieran Culkin, Rory Culkin, Christian Culkin und Shane Culkin die sechste Episode der Prime-Video-Serie ‚The Second Best Hospital in the Galaxy‘ synchronisiert. In einem Trailer zur kommenden Folge, der unter anderem von ‚Entertainment Weekly‘ veröffentlicht wurde, sind im englischsprachigen Original die Stimmen der ehemaligen Kinderdarsteller zu hören. Im Laufe der Episode werden sich die Culkin-Brüder dem kurzen Clip zufolge unter anderem über ihre Familiendynamiken und ihre turbulente Kindheit lustig machen. Im Promovideo erklärt beispielsweise eine der Cartoonfiguren, dass die Geschwister „unsere glückliche Kindheit in unser glückliches Erwachsenenleben bringen“ wollen.

Für Macaulay Culkin und seine Brüder ist es das erste Mal, dass alle gemeinsam an einem Projekt arbeiten. In der Vergangenheit standen sie jedoch bereits in verschiedenen Konstellationen zusammen vor der Kamera. So war beispielsweise Kieran in einer Nebenrolle in ‚Kevin - Allein zu Haus‘ zu sehen und Rory verkörperte in ‚Richie Rich‘ aus dem Jahr 1994 eine jüngere Version der von Macaulay gespielten Titelrolle. Über den frühen Erfolg seines älteren Bruders sagte Kieran 2023 im Interview mit ‚Esquire‘: „Er war klein und musste seinen Bekanntheitsgrad als seine Realität akzeptieren. Sogar schon damals, als Kind, habe ich mir gedacht, dass das schlimm für ihn sein muss.“