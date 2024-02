写真:今季から20チームで争うJ1リーグは昨季王者ヴィッセル神戸を横浜FMや川崎Fなどが追う ©Getty Images

2月23日から25日にかけて、明治安田J1リーグ第1節の10試合が行われる。今シーズンから20チームで争われることになり、これまで以上に難しい戦いに。連覇を狙うヴィッセル神戸、新指揮官が就任した横浜F・マリノスや浦和レッズ、大幅に陣容が入れ替わった川崎フロンターレや名古屋グランパスなど、各クラブがどのような初戦を迎えるのか、注目は尽きない。



◉注目カード

■サンフレッチェ広島 vs 浦和レッズ

2月23日(金)14時キックオフの同カードで今シーズンのJ1がスタート。サンフレッチェ広島にとっては新本拠地エディオンピースウイング広島でのリーグ初戦、相手は過去に指導者や数々の選手を引き抜かれ、浅からぬ因縁を持つ浦和レッズとなるだけに負けられない。ミヒャエル・スキッベ監督体制3年目を迎え、ハイプレスからショートカウンターを仕掛ける戦術にはさらなる磨きがかかっているはずだ。一方の浦和はペア・マティアス・ヘグモ新監督が就任し、4-3-3の布陣による攻撃的なスタイルを標榜。チアゴ・サンタナやオラ・ソルバッケン、サムエル・グスタフソンなど多くの新戦力を獲得して選手層は厚くなった。タイトルを狙えるチーム同士の一戦、好スタートを切るのはどちらか。

■ジュビロ磐田 vs ヴィッセル神戸

昨シーズン、初のリーグ制覇を飾ったヴィッセル神戸は、昇格組のジュビロ磐田とのアウェーゲームに挑む。1週間前に行われたFUJIFILM SUPER CUPでは川崎フロンターレに0-1と敗戦。この試合で負傷した井出遥也は欠場が濃厚で、コンディション不良により欠場した武藤嘉紀も出場できるかは微妙な状態。それでも昨シーズン得点王の大迫勇也は好調ぶりを示しており、彼にロングボールを当てる戦術はある程度は機能しそう。そこからどう二次攻撃に繋げるかがカギとなる。磐田は遠藤保仁や大津祐樹らが引退するなどベテランがチームを離れ、世代交代を進める中、経験豊富な川島永嗣が加入。13年半ぶりに国内復帰を果たしたベテラン守護神がどのような刺激をもたらすのか。

■FC町田ゼルビア vs ガンバ大阪

初のJ1に挑むFC町田ゼルビアにも注目だ。青森山田高校の指揮官から転身した黒田剛監督の下、昨シーズンのJ2リーグを圧倒的な強さで制し初のJ1昇格を果たし、今オフには昌子源や柴戸海、仙頭啓矢といったJ1経験者を迎え入れて戦力を強化。中でも注目は今回の対戦相手であるガンバ大阪から期限付き移籍で加入したGK谷晃生だ。試合出場不可の条項がないためこの試合でゴールマウスを守る可能性が高く、古巣相手に好パフォーマンスを見せたいところ。G大阪は昨シーズンのJ1で16位と苦しみ、復活を期すシーズンとなる。低迷しながら契約を更新したダニエル・ポヤトス監督にとっては最初から正念場の戦いとなる。

■東京ヴェルディ vs 横浜F・マリノス

1993年5月15日、Jリーグはこのカードで開幕を迎えた。それから30年以上の時を経て、両雄が再び国立競技場で相まみえる。昨シーズン2位でタイトル奪還を目指す横浜F・マリノスに対し、東京ヴェルディは昇格組と両者の立場は大きく異なる。近年の経験値や戦力差を考えると、東京Vにとっては厳し戦いになるはずだが、かつての宿敵に簡単に負けるわけにはいかない。横浜FMはハリー・キューウェル新監督を迎えてのリーグ初戦。すでにAFCチャンピオンズリーグの試合をこなし、攻撃的スタイルの一端は示しているが、リーグ戦の舞台でも継続できるか。インサイドハーフでの先発出場が濃厚の渡辺皓太にとっては、ジュニアチームから在籍した古巣との対戦となる。

■その他の見どころ

23日に行われる名古屋グランパス vs 鹿島アントラーズの“オリジナル10”対決も注目の一戦。名古屋はオフに大幅に選手を入れ替え、選手層を強化。期限付き移籍から完全移籍へと移行したキャスパー・ユンカーや経験豊富なパトリックなど前線の顔触れは充実している。鹿島はランコ・ポポヴィッチ新監督の下、縦方向への推進力を生かしたスタイルに取り組んでいる。柴崎岳、鈴木優磨という中軸2人はケガを抱えて出場は微妙な状況の中、ダブルボランチを組む可能性の高い佐野海舟と知念慶、最前線に入るチャヴリッチらがどのようなプレーを見せるのか。また、スーパーカップで神戸を破った川崎Fは湘南ベルマーレとの“神奈川ダービー”に挑む。湘南は昨シーズン13ゴールの大橋祐紀が広島に移籍するなど攻撃面で懸念を抱えているが、川崎Fも今オフに大幅な選手の入れ替えを断行しており、さらにはスーパーカップやAFCチャンピオンズリーグからの連戦となるため、少なくない不安を抱えながらのリーグ初戦となる。



◉明治安田J1リーグ 開幕節 対戦カード

2月23日(金)

14:00 サンフレッチェ広島 vs 浦和レッズ

18:00 名古屋グランパス vs 鹿島アントラーズ

2月24日(土)

13:00 ジュビロ磐田 vs ヴィッセル神戸

14:00 アビスパ福岡 vs 北海道コンサドーレ札幌

14:00 サガン鳥栖 vs アルビレックス新潟

15:00 湘南ベルマーレ vs 川崎フロンターレ

15:00 セレッソ大阪 vs FC東京

15:00 FC町田ゼルビア vs ガンバ大阪

2月25日(日)

14:00 東京ヴェルディ vs 横浜F・マリノス

14:00 柏レイソル vs 京都サンガF.C.