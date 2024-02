Mark Ronsons Tochter „geriet in Trance“, als er ihr Billie Eilish vorspielte.

Der 48-jährige Produzent war mit der Arbeit am ‚Barbie‘-Soundtrack beschäftigt, als er und seine Frau Grace Gummer letztes Jahr ihr erstes Kind – dessen Namen sie geheim gehalten haben – auf der Welt willkommen hießen. Das kleine Mädchen hat bereits gezeigt, dass sie einen festen Favoriten bei den Soundtrack-Songs hat.

Ronson erzählte dem ‚People‘-Magazin: „Meine Mutter hat einen Plattenspieler im Haus und wir haben uns das Vinyl angehört. ‚What Was I Made For?‘ lief und man merkte – irgendetwas an Billies Stimme und wie bezaubernd dieser Song ist – sie verfiel irgendwie in Trance. Ich habe Billie ein Video geschickt, in dem stand: ‚Schau mal, was du hier draußen mit diesen Kindern machst.‘“ Ronson erzählte auch, wie seine Tochter Ryan Goslings ‚I‘m Just Ken‘ vor dem Rest der Welt hörte, weil er sie mit ins Aufnahmestudio genommen hatte. Er sagte: „Sie wurde mitten in der Produktion des Soundtracks geboren. Ihr erstes Mal in einem Aufnahmestudio war, als wir den finalen Mix von ‚I‘m Just Ken‘ machten, und ich ging mit ihr hin und her und hörte in einer viel vernünftigeren Lautstärke, als ich es normalerweise tun würde.“

Vater zu werden, habe den Fokus des ‚Uptown Funk‘-Hitmachers verändert. Er sagte: „Das Wichtigste ist, für sie da zu sein, das hatte ich noch nie – ich meine, natürlich auch mit meiner Frau, ich liebe sie. Ich möchte nie länger als einen Tag von ihr getrennt sein, wenn es nicht sein muss. Ich muss manchmal weg sein, um Musik zu schreiben und alles zu tun, was ich tun muss. Aber es ist so, dass, wenn man ein Kind hat, es wirklich alles wird, was jetzt das Wichtigste ist. Meine Familie ist mein Anker. Bei allem stehen sie bei jeder einzelnen Entscheidung, die ich treffe, im Vordergrund.“