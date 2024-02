Emma Stone hatte Angst, dass sie Bella Baxter als Figur in ‚Poor Things‘ „im Stich lassen“ würde.

Die 35-Jährige spielt die Hauptrolle in dem gefeierten Yorgos Lanthimos-Film über eine Frau, die sich auf eine Reise der Selbstfindung begibt, nachdem sie wieder zum Leben erweckt wurde. Emma gab nun zu, dass sie anfangs daran zweifelte, ob sie der Rolle gerecht werden könnte.

Im Gespräch mit dem ‚Variety‘-Magazin sagte Emma: „Ich denke, weil ich so lange mit ihr in meinem Kopf gelebt hatte und ich so sehr in Bella verliebt war, machte es mir Angst, ihr als Charakter nicht gerecht zu werden. Ich hatte das Gefühl, sie in der ersten Woche im Stich zu lassen und Yorgos im Stich zu lassen. Es war einfach schwierig.“ Die ‚Cruella‘-Darstellerin, die für ihre Rolle als Bella Baxter bei den BAFTA Film Awards am vergangenen Wochenende als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde, verriet, wie sie ihre Bedenken schließlich mit der Unterstützung von Lanthimos überwinden konnte. Emma sagte: „Ich konnte mit Yorgos darüber sprechen und wir konnten im Laufe der Zeit alle Sorgen klären. Und weil es eine sichere Umgebung ist, fühlt es sich nicht gehetzt an. Seine Sets fühlen sich nicht so an: ‚Oh, wir müssen das schaffen, und wir müssen weitermachen, auch wenn ich das nicht will.‘ Oder zumindest teilt er uns das nicht mit.“

Stone gab auch einen Einblick in Yorgos‘ einzigartige Herangehensweise an die Proben und die Art und Weise, wie der Prozess die Besetzung auf eine „intimere Weise“ zusammenschweißte. Sie erklärte: „Für ‚La La Land‘ haben wir sehr lange geprobt, aber es war sehr spezifisch: Tanzen und Singen. Aber als Yorgos über die Probe sprach, wusste ich nicht genau, was das bedeutete. Und es stellt sich heraus, dass seine Proben nichts damit zu tun haben, was du letztendlich an dem Tag machen wirst. Aber ich denke, dass es unterbewusst dazu führt, dass sich alle sehr wohl miteinander fühlen. Du spielst viele Spiele... Ich habe es geliebt.“