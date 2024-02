Camila Cabellos Musik inspiriert ihr Stilbewusstsein.

Die 26-jährige Sängerin glaubt, dass es eine starke Verbindung zwischen ihrer Musik und ihren Modeentscheidungen gibt.

Camila, die als Teenager als Teil von Fifth Harmony berühmt wurde, erzählte dem ‚PUSS PUSS Magazin‘: „Ich glaube, ich habe mich wirklich in neue Dinge in all diesen verschiedenen Bereichen verliebt, vor allem in die Mode. Meine Modesprache ist einfach für die Zeit in meinem Leben entstanden, in der ich mich befinde. Ich denke, die Musik beeinflusst, wie ich mich kleide, und wie ich mich kleide, fließt irgendwie in die Musik ein.“ Camila gab auch zu, dass sie in letzter Zeit besonders „Y2K-Styles“ lieben gelernt habe. Sie sagte: „Ich denke, was mich erleuchtet hat, ist, ich weiß nicht, ein bisschen Grunge, ein paar Y2K-Styles. Ich entdeckte auch den Dover Street Market, und das war ein großer Wendepunkt für mich, da ich mehr seltsame Modemarken aus den USA sah. Es ist einfach etwas, das ich nie erlebt habe, als ich jünger war.“

Zuvor hatte Camila zugegeben, dass sie von Schönheit „besessen“ sei. Früher hielt die Chartstürmerin die Beauty-Branche für „frivol“ – doch ihre Einstellung habe sich in den letzten Jahren weiterentwickelt. Camila erzählte ‚PEOPLE‘: „Es hat sich wirklich so sehr weiterentwickelt. Ich habe das Gefühl, als ich jünger war und anfing zu arbeiten, war Beauty einfach das Letzte, woran ich dachte. Aus einer Einwandererfamilie zu sein ... Es fühlte sich für mich frivol an. Jetzt denke ich: ‚Nein, es ist eigentlich nur ein Ausdruck von Freude und was es bedeutet, am Leben zu sein.‘ Ich bin jetzt besessen von Schönheit. Es macht einfach so viel Spaß.“