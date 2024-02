Melanie C würde sich liebend gerne wieder mit den Spice Girls vereinen – doch ein Comeback ist nicht in Sicht.

Mel B deutete kürzlich an, dass ein Comeback der Spice Girls in Arbeit sei. Doch obwohl Melanie C bereit ist, sich wieder mit den Mädchen zu vereinen, betonte sie, dass sie aktuell nicht einmal annährend so weit seien.

Während eines Auftritts im ‚Sidetracked‘-Podcast erklärte Melanie: „Mel… Ich verehre sie, aber sie sagt diese Dinge, und es kann uns manchmal in Schwierigkeiten bringen. Natürlich reden wir immer, wir würden gerne etwas anderes machen. Ich würde gerne wieder mit den Mädels auf der Bühne stehen, aber jeder möchte etwas ein bisschen anders oder auf eine andere Art und Weise machen, also versuche ich einfach, alle zur gleichen Zeit auf die gleiche Wellenlänge zu bringen. Aber Melanie mag es, Dinge zu manifestieren, und sie denkt, wenn sie es oft genug sagt, wird es passieren.“ Die Sängerin könne aber nicht bestätigen, dass bald etwas passieren werde. „Aber wir reden immer über Möglichkeiten.“

Melanie (50), die früher als Sporty Spice bekannt war, gab zu, dass sie gerne wieder mit den Spice Girls zusammenkommen würde. Auf die Frage, ob die Band auf Tour gehen könnte, antwortete Melanie: „Du sprichst mit der Falschen. Ich wäre nächste Woche bereit.“ Im Januar deutete Mel B an, dass die Band an der Schwelle zu einem Comeback stehe. Die 48-Jährige, die in der Gruppe an der Seite von Melanie, Emma Bunton, Victoria Beckham und Geri Horner sang, sagte der Zeitung ‚The Sun‘: „Meine Theorie ist, dass es passieren wird, wenn ich es nur oft genug sage. Aber eigentlich planen wir, ein Statement zu veröffentlichen. Was das ist, kann ich im Moment nicht sagen, weil wir gerade dabei sind, das zu perfektionieren, was wir alle fünf zusammen machen werden, aber es wird etwas sein, das die Fans wirklich lieben werden.“