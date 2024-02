Zendaya hat 100.000 Dollar an das Theater gespendet, in dem sie ihre Karriere begann.

Die ‚Euphoria‘-Darstellerin hat sich mit dem Women Donors Network (WDN) zusammengetan, um die Summe an das California Shakespeare Theater im North Star Fund in Oakland zu übergeben, was dazu beiträgt, die Kosten für Verbesserungen und zukünftige Shows zu decken.

Leena Barakat, Präsidentin und CEO von WDN, sagte in einer Erklärung: „Wir freuen uns sehr, diesen allgemeinen Unterstützungszuschuss in Partnerschaft mit Zendaya anbieten zu können. Wir hoffen, dass wir mit unseren Mitteln Ihre Arbeit unterstützen und Ihre strategische Vision voranbringen, wo immer die Mittel am dringendsten benötigt werden.“ Auch die Theaterbosse würdigten die 27-jährigen Schauspielerin für ihre Großzügigkeit. Clive Worsley, der Geschäftsführer des Theaters, sagte: „Wir sind Zendaya und dem WDN zutiefst dankbar für ihre Partnerschaft und ihren großzügigen Zuschuss von 100.000 US-Dollar an den North Star Fund. Dieses Geschenk trägt dazu bei, dass Cal Shakes während der Vorbereitungen für unsere 50-jährige Jubiläumssaison stark bleibt! Ihre Unterstützung bringt uns bei der Modernisierung von Ton- und Lichtsystemen, der Aufwertung des Cafés und natürlich bei der Finanzierung unserer Produktion zum 50-jährigen Jubiläum von ‚As You Like It‘ unter der Regie von Elizabeth Carter einen großen Schritt voran. Danke Zendaya und dem WDN!“

Laut der Zeitung ‚San Francisco Chronicle‘ trat Zendaya dem Theater bei, weil ihre Mutter dort 12 Sommer lang arbeitete, als sie ein Kind war. Die ‚Dune: Part 2‘-Darstellerin wurde in ihren frühen Teenagerjahren berühmt, nachdem sie an der Seite von Bella Thorne in der Disney Channel-Sitcom ‚Shake It Up‘ gecastet wurde, bevor sie in späteren Jahren eine glamouröse Hollywood-Karriere startete. Sie gab aber kürzlich zu, dass sie sich wünschte, sie hätte länger „einfach ein Kind sein können“. In der YouTube-Serie ‚PayOrWait‘ sagte sie: „Das ist eine Lektion, die man jung lernen muss. Ich war ein Kind, das in eine sehr erwachsene Branche geworfen wurde, in der man, wenn man eine Perspektive oder etwas zu sagen hat, immer hört: ‚Nun, sie ist ein Kind.‘“