Sir Mick Jagger trainiert zu Musik von den Chemical Brothers, Daft Punk und Fatboy Slim.

Der Rolling-Stones-Frontmann macht außerdem zu ‚Mess It Up‘ und ‚Living in a Ghost Town‘ seiner eigenen Gruppe Sport, sowie zu seiner Zusammenarbeit mit Lenny Kravitz, ‚God Gave Me Everything‘ und Tracks von Prince, Sly and the Family Stone, Burna Boy, Marvin Gaye und der Human League.

Mick hat seine Lieblingssongs für eine neue Playlist zusammengestellt, die Teil der ‚Music That Moves Me‘-Reihe von Apple Music ist. Er sagte über die Auswahl: „Manchmal mag ich es, in Stille zu trainieren, manchmal bin ich gerne mit Mozart im Fitnessstudio, aber die meiste Zeit genieße ich es, zu Musik wie dieser zu trainieren!“ Weitere Songs auf Micks Playlist sind ‚Murder She Wrote’ von Chaka Demus und Pliers, ‚Tondo’ von Disclosure und Eko Roosevelt, ‚There Was a Time’ von James Brown and the Famous Flames, ‚Sex’ von The 1975 und ‚No Diggity’ von Blackstreet.

Der 80-jährige Rocker schrieb es zuvor seinem Vater, Basil Fanshawe „Joe“ Jagger, zu, dass er ihm die Liebe zum Sport nahegebracht habe. Mick erzählte der ‚Times‘ über seinen verstorbenen Vater: „Er war inspirierend, wenn es um körperliche Betätigung ging. Er war kein harter Vater, kein strenger Zuchtmeister oder so etwas, aber er hat mir beigebracht, wie wichtig Körperlichkeit ist. Was er nicht tat, wogegen er eigentlich war, war, dass ich in irgendeiner Weise in die Kunst involviert war.“ Auf die Frage, ob sein Vater damit einverstanden war, dass er einer Rockband beitritt, fügte ‚I Can‘t Get No Satisfaction‘-Sänger Mick hinzu: „Nein, das war er nicht. Er war ein Akademiker, Lehrer und Fitness-Enthusiast. Das bedeutete, dass er mir beigebracht hat, wie man akademisch ist, wie man Dinge lernt und wie man fit ist. Natürlich hatte ich einen ganz anderen Teil von mir, der kreativ sein wollte, aber es war meine eigene Schuld.“

Sir Mick Jagger's Music That Moves Me' playlist:

1. 'Block Rocking Beats' - The Chemical Brothers

2. 'Harder, Better, Faster, Stronger' - Daft Punk

3. 'Mess It Up' - The Rolling Stones

4. 'Erotic City' - Prince and the Revolution

5. 'Murder She Wrote' - Chaka Demus and Pliers

6. 'The Rockafeller Skank' - Fatboy Slim

7. 'Tondo' - Disclosure and Eko Roosevelt

8. 'Living In a Ghost Town (Alok Remix') - The Rolling Stones

9. 'Mangwana' - Faze Action feat. Zeke Manyika

10. 'E Samba' - Junior Jack

11. 'If You Want Me To Stay' - Sly and Family Stone

12. 'Got To Give It Up' - Marvin Gaye

13. 'Don't You Want Me' - The Human League

14. 'Satisfaction' - Benny Benassi and The Biz

15. 'Common Person' - Burna Boy

16. 'Move On Up' - Curtis Mayfield

17. 'There Was A Time' - James Brown and the Famous Flames

18. 'God Gave Me Everything' - Mick Jagger and Lenny Kravitz

19. 'Sex' - The 1975

20. 'No Diggity' - Blackstreet feat Dr. Dre and Queen Pen

21. 'For the Love of Money (Grizz Remix)' - The O'Jays

22. 'Big Belly Man' - Mac Fingal

23. 'One True Light' - Crazy P