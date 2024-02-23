兼原信克さんが「中国、台湾情勢と日本」について講演　山口県防衛協会が2月26日に

Published
2024/02/24 06:00 (JST)

　外交官を長く務めた山口県出身の兼原信克さんによる講演会が、2月26日（月）午後4時から5時半まで、かめ福オンプレイス（山口市湯田温泉4）で開かれる。演題は「中国、台湾情勢と日本」で、山口県防衛協会山口支部（木村正人会長）の主催。

　

　兼原さんは、1959年阿武町生まれ。萩高校から東京大学法学部へ進み、卒業後外務省に入省。条約局法規課長（現国際法課長）、北米局日米安全保障条約課長、総合外交政策局総務課長、欧州局参事官、国際法局長などを歴任。国外では、欧州連合、国際連合、米国、韓国の大使館や政府代表部に勤務し、第2次安倍政権では内閣官副長官補（外政担当）や、2014年新設の国家安全保障局次長を務めた。2019年の退官後、翌2020年から同志社大学特別客員教授を、2023年から笹川平和財団常任理事を務めている。専門分野は、国際法、安全保障、ロシア（領土問題）。2015年には仏政府から「レジオンドヌール勲章」を受章した。著書に「歴史の教訓―『失敗の本質』と国家戦略」（新潮新書）、「安全保障戦略」（日本経済新聞出版）、「日本人のための安全保障入門」（同）などがある。趣味は、読書とオペラ、クラシック鑑賞。

　

聴講は無料で、事前の申し込みも不要。問い合わせは、山口県防衛協会（TEL083-922-1760）へ。

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