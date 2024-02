写真:フル稼働中の遠藤航は疲労が気になるところだが…… ©Getty Images

現地時間2月26日から27日にかけて、FAカップ5回戦の8試合が行われる。昨季王者マンチェスター・シティ、準優勝のマンチェスター・ユナイテッドはともに順当に勝ち上がっており、日本人選手が所属するリヴァプール、ブライトン、ルートン・タウンも勝ち残っている。この5回戦からは90分間で決着がつかない場合も再試合は行われず、延長戦、PK戦が行われるレギュレーションとなる。プレミアリーグクラブの戦いぶりはもちろん、下部リーグ所属クラブの奮闘にも注目だ。



◉注目カード

■ルートン・タウン vs マンチェスター・シティ

前年度王者マンチェスター・シティは、橋岡大樹が所属するルートン・タウンとのアウェーゲームに挑む。マンチェスター・シティは3回戦でハダースフィールドに5-0、4回戦では難敵トッテナムに1-0と競り勝って勝ち進んできた。この試合の5日後にリーグ戦のマンチェスター・ダービー、その3日後にはUEFAチャンピオンズリーグの試合とビッグマッチが続くため、アーリン・ハーランドら主力を温存する可能性はあるものの、優位は揺るがないだろう。オスカー・ボブやリコ・ルイス、マテウス・ヌネスといった準主力の躍動に期待したいところだ。ルートン・タウンは2回戦で再試合の末にボルトン、4回戦でエヴァートンを下して勝ち上がった。橋岡の出場に期待したいところだが、1月の加入以来、いまだにメンバー外が続いている現状を考えると難しいかもしれない。

■リヴァプール vs サウサンプトン

遠藤航が所属するリヴァプールはEFLチャンピオンシップ(2部)のサウサンプトンをホームに迎える。3回戦でアーセナルを2-0で撃破すると、4回戦ではノリッジに5-2と快勝して勝ち上がってきたが、現状でディオゴ・ジョタやトレント・アレクサンダー=アーノルド、アリソンなど主力にケガ人が続出。モハメド・サラーやダルウィン・ヌニェスもコンディションが万全ではないとされている。しかも2月25日にカラバオカップ決勝チェルシー戦を戦い、中2日でこの試合を戦うため、多くの不安を抱えながら臨むことに。まずはユルゲン・クロップ監督がどのようなメンバーを選ぶのかが注目となるだろう。遠藤はAFCアジアカップから戻って以降、ほぼフル稼働しているため、指揮官としてはどこかで休養を与えたい考えもあるかもしれないが、ケガ人の多さを考えるとそれも難しそうだ。

■ウルブス vs ブライトン

三笘薫を擁するブライトンはウルヴスとのアウェーゲームに挑む。昨シーズンは準決勝まで勝ち進みながらもマンチェスター・ユナイテッドに0-0からのPK戦で惜しくも敗れており、今回は決勝進出を目指したいところ。3回戦はストーク・シティに4-2、4回戦はシェフィールド・ユナイテッドに5-2と、いずれも派手な試合を演じており、このウルブス戦も打撃戦の様相になる可能性は高い。ただ、三笘は背中の痛みの影響により2月24日に行われたリーグ戦の試合を欠場しており、この試合に出場するかどうかは微妙な状況だ。

■その他の見どころ

調子が上向いているマンチェスター・ユナイテッドはアウェーでノッティンガム・フォレストと対戦する。リーグ戦では第3節対戦時に3-2で勝利、第20節では1-2で敗北と互角の戦いを演じている相手だけに侮れない。チェルシーは2部のリーズをホームに迎える。リヴァプール同様、カラバオカップ決勝から中2日での試合となるため、マウリシオ・ポチェッティーノ監督の選手起用に注目が集まる。また、ボーンマスはレスター、ニューカッスルはブラックバーンと、それぞれ2部リーグクラブとの対戦となるため、立場的に負けられない試合。6部リーグ所属ながら大躍進を遂げているメイドストーン・ユナイテッドは、2部のコヴェントリー・シティを相手にさらなる金星奪取を狙う。



◉FAカップ 5回戦 対戦カード

2月27日(火)

4:45 コヴェントリー・シティ vs メイドストーン・ユナイテッド

2月28日(水)

4:30 ボーンマス vs レスター

4:45 ブラックバーン vs ニューカッスル

5:00 ルートン・タウン vs マンチェスター・シティ

2月29日(木)

4:30 チェルシー vs リーズ

4:45 ノッティンガム・フォレスト vs マンチェスター・ユナイテッド

4:45 ウルブス vs ブライトン

5:00 リヴァプール vs サウサンプトン

※時刻はすべて日本時間