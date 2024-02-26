気象庁によると、26日15:24頃、愛媛県南予を震源とするM5.1の地震があり、広島県呉市・府中町、愛媛県今治市・西条市・松山市・伊予市・松前町・伊方町で震度4の揺れを観測しました。n この地震による津波の心配はありません。n n ■発生事象n ・発生日時 ：2月26日15:24頃n ・震源地 ：愛媛県南予(北緯33.6度、東経132.5度)n ・震源の深さ：約50kmn ・地震の規模：M5.1(推定)n n ■震度3以上が観測された地域n ・震度4 ：広島県南西部、愛媛県東予、愛媛県中予、愛媛県南予n ・震度3 ：広島県南東部、山口県東部、高知県中部、高知県西部、大分県北部、大分県中部、大分県南部n n ■震度3以上が観測された市町村n 【震度4】n ・広島県 ：呉市、府中町n ・愛媛県 ：今治市、西条市、松山市、伊予市、松前町、伊方町n 【震度3】n ・広島県 ：広島市中区、広島市西区、広島市安佐北区、広島市安芸区、竹原市、東広島市、廿日市市、江田島市、海田町、坂町、大崎上島町、福山市n ・愛媛県 ：上島町、久万高原町、砥部町、宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、松野町、愛南町n ・山口県 ：光市、柳井市、周防大島町、田布施町、平生町n ・高知県 ：高知市、いの町、仁淀川町、宿毛市、梼原町、津野町n ・大分県 ：国東市、姫島村、臼杵市、佐伯市