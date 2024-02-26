関西電力送配電によると、宍粟市の約8190軒で停電が発生していましたが、26日16:20現在、復旧しています。n n ■影響地域n 宍粟市：約8190軒(一宮町三方町、一宮町上岸田、一宮町上野田、一宮町下野田、一宮町井内、一宮町伊和、一宮町倉床、一宮町公文、一宮町千町、一宮町安積、一宮町安黒、一宮町嶋田、一宮町杉田、一宮町東市場、一宮町東河内、一宮町森添、一宮町横山、一宮町河原田、一宮町深河谷、一宮町生栖、一宮町百千家満、一宮町福中、一宮町福知、一宮町福野、一宮町能倉、一宮町草木、一宮町西安積、一宮町西深、一宮町閏賀、一宮町須行名、一宮町黒原、千種町岩野辺、千種町鷹巣、山崎町与位、山崎町木ノ谷、山崎町杉ケ瀬、山崎町母栖、山崎町清野、山崎町田井、波賀町上野、波賀町今市、波賀町原、波賀町安賀、波賀町小野、波賀町引原、波賀町戸倉、波賀町斉木、波賀町日ノ原、波賀町日見谷、波賀町有賀、波賀町皆木、波賀町谷、波賀町道谷、波賀町野尻、波賀町音水、波賀町飯見、波賀町鹿伏)