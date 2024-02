Usher hat seine Europa-Tournee um „sieben epische Nächte in London“ erweitert.

Die ‚Past Present Future‘-Tour zum 30. Jubiläum des Musikers beginnt mit zwei aufeinanderfolgenden Konzerten in der O2-Arena am 1. und 2. April, bevor er ein paar Tage später, am 5., 6., 8. und 9. April, an den Veranstaltungsort zurückkehrt. Jetzt wurde aufgrund der hohen Nachfrage eine zusätzliche Show am 11. April hinzugefügt.

Der ‚Yeah!‘-Hitmacher wird danach den Ärmelkanal überqueren, um am 15. und 16. April in der Pariser Accor Arena zu spielen. Anschließend wird er nach Amsterdam reisen, um eine Mini-Residenz im Ziggo Dome zu absolvieren, wo am Ende seines Aufenthalts an dem Veranstaltungsort zwischen dem 22. und 26. April ebenfalls ein neuer Termin hinzugefügt wurde. Auch die nordamerikanische Etappe war schnell ausverkauft, was dazu führte, dass aufgrund der phänomenalen Nachfrage weitere Termine hinzugefügt wurden.

Usher, der gerade als Headliner der Super Bowl VIII Halftime Show auftrat und Anfang des Monats sein neuestes Album ‚Coming Home‘ veröffentlichte, sagte: „Es ist eine Minute her, Europa! Ich bin genauso aufgeregt wie ihr, zurück zu sein. Die Liebe zu diesen Shows war unglaublich und ich bin wirklich gesegnet und dankbar für jeden einzelnen von euch. Sieben epische Nächte in London, vier in Amsterdam, zwei in Paris und Berlin und es werden immer mehr. Macht euch bereit für eine Übernahme von A-TOWN!“ Der Vorverkauf für neu angekündigte Shows beginnt am Mittwoch, den 28. Februar.