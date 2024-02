Brian Cox heiratete seine zweite Frau Nicole Ansari, nachdem er ihr ein Ultimatum gestellt hatte.

Der Schauspieler sagte ihr, dass sie entweder ihre Gelübde austauschen oder sich trennen müssten. Der 77-jährige ‚Succession‘-Darsteller schloss 2002 nach zwei Jahren Beziehung den Bund der Ehe mit Nicole. Er enthüllte, dass sie beschlossen, vor den Traualtar zu treten, nachdem er gemerkt hatte, dass sie kurz davor war, die Beziehung zu beenden, weil sie „nicht glücklich“ damit war, dass er so viel arbeitete.

In einem Interview mit der Zeitung ‚The Sunday Times‘ erklärte er: „In den ersten zwei Jahren war ich so viel mit der Arbeit unterwegs, dass sie am Ende mehr Zeit mit meiner Assistentin in London verbrachte als mit mir. Ich spielte Dennis Quaids Vater in ‚The Rookie‘ und sie kam zu mir nach Austin, Texas. Sie war nicht glücklich. Ich habe gesagt, wir können uns entweder trennen oder wir können heiraten.“ Nicole willigte ein, Brian zu heiraten, und die beiden brannten am nächsten Tag nach Las Vegas durch. Der Schauspieler fuhr fort: „Wir gingen am nächsten Tag in die Little White Wedding Chapel in Las Vegas. Das war vor 24 Jahren. Es hat großen Spaß gemacht und das ist unsere Beziehung bis heute.“

Brian enthüllte, dass seine erste Ehe mit Caroline Burt von 1968 bis 1986 aufgrund finanzieller Probleme in die Brüche ging und er gestand, dass seine zweite Ehe viel gesünder sei, weil sich beide gegenseitig erlauben, sich „frei“ zu fühlen und getrennte Schlafzimmer zu haben. Gegenüber der ‚Times‘ sagte er: „Das Geheimnis einer guten Ehe? Getrennte Schlafzimmer. Man besucht sich gegenseitig. Dein Partner muss sich frei fühlen. Meine erste Ehe ging in die Brüche, weil ich in meiner ehrgeizigsten Phase war und viele Dinge, die vor sich gingen, ignorierte. Meine Frau war finanziell sehr klug und es ging ihr wirklich gut – sie hielt mich über Wasser. Aber es war eine Belastung für uns beide und hat uns auseinandergerissen.“ Brian ist Vater von Margaret (60) und Alan (53) aus erster Ehe sowie von Orson (22) und dem 19-jährigen Torin mit seiner zweiten Frau.