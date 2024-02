Sydney Sweeney verriet, dass eine „hohe Chance" auf ein 'Anyone But You'-Sequel bestehen würde.

Die 26-jährige 'Euphoria'-Schauspielerin war neben dem 35-jährigen 'Hidden Figures'-Darsteller Glen Powell in der gefeierten Liebeskomödie zu sehen und deutete jetzt an, dass eine Fortsetzung des Films in Planung sein könnte.

Bei ihrem Auftritt in der 'Jimmy Kimmel Live!'-Talkshow erzählte der Star: „Vielleicht besteht eine High-Nine-Chance." Sweeney fügte hinzu: „Ich bin einfach so dankbar dafür, dass es euch allen gefällt." In der Inhaltsangabe zu dem kommenden Film heißt es: „Bea (Sydney Sweeney) und Ben (Glen Powell) sehen aus wie das perfekte Paar, aber nach einem fantastischen ersten Date passiert etwas, das die glühende Anziehungskraft zwischen ihnen eiskalt werden lässt – bis sie sich an einem Ort unerwartet wiederfinden, bei einer Hochzeit in Australien. Also tun sie so, was zwei erwachsene Erwachsene tun würden – sie tun so, als ob sie ein Paar wären." Glen hatte vor kurzem enthüllt, dass er gerne weiterhin mit Sydney zusammenarbeiten würde. Der Darsteller enthüllte in einem Gespräch gegenüber 'Variety': „Wenn man jemanden findet, mit dem man auch in der Wirklichkeit zusammenlebt, dann ist die Zusammenarbeit mit Sydney so einfach und das macht so viel Spaß. Wir versuchen auf jeden Fall, das nächste Ding zu finden. Bitte schicken Sie uns alle Drehbücher, die Sie haben."