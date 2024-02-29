気象庁によると、1日05:43頃、千葉県東方沖を震源とするM5.2の地震があり、埼玉県さいたま市緑区、千葉県東金市・山武市・大網白里市・一宮町・白子町・長南町・市原市で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：3月1日05:43頃

・震源地 ：千葉県東方沖(北緯35.4度、東経140.5度)

・震源の深さ：約30km

・地震の規模：M5.2(推定)

■震度3以上が観測された地域

・震度4 ：埼玉県南部、千葉県北東部、千葉県北西部

・震度3 ：千葉県南部、茨城県北部、茨城県南部、東京都23区、神奈川県東部

■震度3以上が観測された市町村

【震度4】

・埼玉県 ：さいたま市緑区

・千葉県 ：東金市、山武市、大網白里市、一宮町、白子町、長南町、市原市

【震度3】

・埼玉県 ：さいたま市大宮区、さいたま市浦和区、さいたま市南区、春日部市、宮代町、杉戸町

・千葉県 ：茂原市、旭市、匝瑳市、香取市、神崎町、多古町、九十九里町、芝山町、横芝光町、睦沢町、長生村、長柄町、千葉市中央区、千葉市花見川区、千葉市稲毛区、千葉市若葉区、千葉市緑区、千葉市美浜区、市川市、船橋市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、栄町、いすみ市

・茨城県 ：笠間市、小美玉市、土浦市、石岡市、龍ケ崎市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、鹿嶋市、潮来市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、神栖市、鉾田市、つくばみらい市、美浦村、阿見町、河内町

・東京都 ：荒川区、足立区、葛飾区

・神奈川県：横浜市港北区