Bruce Springsteen bereitet gerade eine Greatest-Hits-Sammlung vor.

Der Boss hat angekündigt, dass er am 19. April das karriereübergreifende ‚Best Of Bruce Springsteen‘ veröffentlichen wird. Fans können sich auf Songs von ‚Greeting From Asbury Park, NJ‘ aus dem Jahr 1973 bis hin zu ‚Letter To You‘ aus dem Jahr 2020 freuen. Die physische Version enthält 18 Tracks und 31 Songs werden in der digitalen Veröffentlichung zu hören sein.

In der Zwischenzeit werden Springsteen und seine E Street Band in diesem Jahr durch Großbritannien und Irland touren, darunter zwei Nächte im Londoner Wembley-Stadion im Juli. Außerdem soll Springsteen als Berater für einen Spielfilm über die Entstehung seines Albums ‚Nebraska‘ aus dem Jahr 1982 engagiert worden sein. Die 74-jährige Rocklegende wurde Berichten zufolge von ‚Black Mass‘-Regisseur Scott Cooper angeheuert, der wahrscheinlich am besten für seinen Film ‚Crazy Heart‘ aus dem Jahr 2009 bekannt ist, in dem Jeff Bridges einen abgehalfterten Country-Sänger spielt.

‚Showbiz 411‘ berichtete über die Gerüchte über eine Zusammenarbeit und fügte hinzu: „Austin Butler ist eine Möglichkeit (um Bruce zu spielen), aber nachdem er Elvis Presley gespielt hat, ist er vielleicht nicht die richtige Wahl.“ Insider sagten auch, dass Cooper Timothée Chalamet nicht im Sinn habe, um Springsteen zu spielen, da der Schauspieler kurz davor stehe, Bob Dylan in einem anderen Film zu spielen. ‚Nebraska‘ wurde immer wieder als introspektive Wendung für den ‚Born to Run‘-Rocker beschrieben und soll von einem Anfall von Depressionen inspiriert worden sein.

2LP- und 1CD-Tracklist:

‘Growin’ Up’

‘Rosalita (Come Out Tonight)’

‘Born To Run’

‘Thunder Road’

‘Badlands’

‘Hungry Heart’

‘Atlantic City’

‘Dancing In The Dark’

‘Born In The U.S.A’

‘Brilliant Disguise’

‘Human Touch’

‘Streets Of Philadelphia’

‘The Ghost Of Tom Joad’

‘Secret Garden’

‘The Rising’

‘Girls In Their Summer Clothes’

‘Hello Sunshine’

‘Letter To You’

Digital Deluxe-Tracklist:

‘Growin’ Up’

‘Spirit In The Night’

‘Rosalita (Come Out Tonight)’

‘4th Of July, Asbury Park (Sandy)’

‘Born To Run’

‘Tenth Avenue Freeze-Out’

‘Thunder Road’

‘Badlands’

‘Prove It All Night’

‘The River’

‘Hungry Heart’

‘Atlantic City’

‘Glory Days’

‘Dancing In The Dark’

‘Born In The U.S.A’

‘Brilliant Disguise’

‘Tougher Than The Rest’

‘Human Touch’

‘If I Should Fall Behind’

‘Living Proof’

‘Streets Of Philadelphia’

‘The Ghost Of Tom Joad’

‘Secret Garden’

‘The Rising’

‘Long Time Comin”

‘Girls In Their Summer Clothes’

‘The Wrestler’

‘We Take Care Of Our Own’

‘Hello Sunshine’

‘Ghosts’

‘Letter To You’