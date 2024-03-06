◇多良木町多目的研修センター・多良木町青年団（午前9時～同11時半）

◇同公立多良木病院・同（午後1時15分～同3時半）

◇玉名市役所・玉名ライオンズクラブ（午前9時半～同11時半・午後0時40分～同4時）

◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）

【輸血用血液の在庫状況】

＜400ml献血＞

A型「安心です」

O型「非常に困ってます」

B型「心配です」

AB型「安心です」

＝2月29日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ