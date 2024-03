写真:勝利するのはリヴァプールかマンチェスター・シティか

日本時間3月9日から12日にかけて、プレミアリーグ第28節の10試合が行われる。勝ち点1ポイント差で迎えたリヴァプール vs マンチェスター・シティの首位攻防戦が最大の注目カード。この試合、そして3位アーセナルの試合結果次第では、上位3チームの順位が入れ替わる可能性もある。



◉注目カード

■リヴァプール vs マンチェスター・シティ

首位リヴァプールは前節、後半アディショナルタイムにダルウィン・ヌニェスがゴールを奪い劇的勝利。マンチェスター・シティはマンチェスター・ユナイテッドとのダービーマッチを盤石の戦いで制してリヴァプールとの勝ち点差を維持した。今回の直接対決は、リヴァプールにとっては勝ち点差を広げるため、マンチェスター・シティにとっては逆転で首位に立つための重要な一戦となる。ほぼフルメンバーで臨めるマンチェスター・シティに対し、リヴァプールは多くのケガ人を抱えている状況。エースのモハメド・サラーや中盤のカーティス・ジョーンズ、ライアン・フラーフェンベルフにはメンバー入りの可能性もあるが、どこまで陣容を整えて首位攻防戦に挑めるか。ユルゲン・クロップ監督とジョゼップ・グアルディオラ監督がプレミアリーグの舞台で対峙する機会もこの先、しばらく訪れないことも含め、注目度の高い試合となるだろう。また、もはやリヴァプールに不可欠な存在となった遠藤航がこの重要な一戦でどのようなパフォーマンスを見せるのかもポイントだ。

■アーセナル vs ブレントフォード

リーグ戦7連勝中のアーセナルは、ブレントフォードをホームに迎える。この7連勝中に31ゴールと攻撃陣が好調なうえ、前節のシェフィールド・ユナイテッド戦ではガブリエウ・ジェズスやトーマス・パーティも復帰。欠場が続いている冨安健洋についても、ミケル・アルテタ監督は「(復帰は)非常に近い」と語っており、この試合でメンバー入りを果たす可能性もある。首位攻防戦の結果次第では、勝利すれば2位、あるいは首位に立つ可能性もある重要な一戦となるだけに、序盤から主導権を握って早い時間帯でゴールを奪い、優位に進めたいところだ。ブレントフォードとしては、アーセナルが関心を示しているとされるアイヴァン・トニーの活躍に期待したい。

■クリスタルパレス vs ルートン・タウン

橋岡大樹を擁するルートン・タウンはクリスタルパレスとのアウェーゲームに挑む。現在、勝ち点20で降格圏の18位に位置するルートン・タウンに対し、クリスタルパレスは勝ち点28で14位。ルートン・タウンとしては、勝利して少しでも勝ち点を積み重ねたい試合となる。前節の試合で途中出場し、プレミアリーグデビューを飾った橋岡についても、引き続きの登場に期待が高まる。クリスタルパレスはオリヴァー・グラスナー新監督就任以降の戦績が1勝1分け1敗。そろそろ指揮官交代の効果を出したいところだ。

■その他の見どころ

前節、ダービーマッチで完敗を喫したマンチェスター・ユナイテッドはエヴァートンとホームで対戦。エヴァートンはファイナンシャル・フェアプレー規則違反によって剥奪される勝ち点が「10」から「6」に軽減されたとはいえ、現在16位と安心できない順位。勝ち続けるしかない相手を、マンチェスター・ユナイテッドはどう受け止めるか。チェルシーはニューカッスルとのホームゲームに挑む。直近4試合の直接対決では2分け2敗と苦手にしている相手だけに、何としても勝利を収めたい一戦となる。



◉プレミアリーグ 第28節 対戦カード

3月9日(土)

21:30 マンチェスター・ユナイテッド vs エヴァートン

3月10日(日)

0:00 クリスタルパレス vs ルートン・タウン

0:00 ボーンマス vs シェフィールド・ユナイテッド

0:00 ウルブス vs フラム

2:30 アーセナル vs ブレントフォード

22:00 アストンヴィラ vs トッテナム

23:00 ウェストハム vs バーンリー

23:00 ブライトン vs ノッティンガム・フォレスト

3月11日(月)

0:45 リヴァプール vs マンチェスター・シティ

3月12日(火)

5:00 チェルシー vs ニューカッスル



※時刻はすべて日本時間