写真:ユヴェントスとミランは首位インテルに食らいついていきたい

日本時間3月9日から12日にかけて、セリエA第28節の10試合が行われる。独走態勢に入った首位インテルは、リーグ戦10連勝をかけて6連勝中の難敵ボローニャとの一戦に挑む。2位ユヴェントスは低迷状態を脱することができるか。



◉注目カード

■ボローニャ vs インテル

前節の勝利でリーグ戦の連勝を9に伸ばし、2位ユヴェントスとの勝ち点差を「15」に広げた首位インテルは、6連勝と好調を維持し4位につける難敵ボローニャとのアウェーゲームに挑む。主力に複数のケガ人を抱える状態だったが、前節ジェノア戦ではマルクス・テュラムとフランチェスコ・アチェルビが途中出場で戦線に復帰。ハカン・チャルハノールもボローニャ戦までには復帰できると見られている。この試合の直前にはUEFAチャンピオンズリーグのアトレティコ・マドリード戦という大一番があり、チームとしてはそちらに全精力を注ぐ必要があるものの、この試合も重要度で言えば同等。リーグ戦10連勝に向けて死角を見せるわけにはいかない。ボローニャは第8節の対戦時には2-2で引き分け、コッパイタリアのラウンド16では1-2で敗れた相手だけに、勝てないままシーズンを終えるわけにはいかない。

■ユヴェントス vs アタランタ

前節ナポリにホームで敗れ、直近6試合で1勝2分け3敗と苦しい戦いが続く2位ユヴェントスは、リーグ戦2連敗中のアタランタをホームに迎える。アタランタは直前と直後にUEFAヨーロッパリーグのスポルティング戦があるためスケジュール面では分が悪いものの、ユヴェントスはエースのドゥサン・ヴラホヴィッチを累積警告で欠く陣容で戦わなければならない。セリエAでの通算対戦成績ではユヴェントスから見て66勝44分け13敗と大きな差がついているが、直近5試合を見ると1勝3分け1敗と互角。ユヴェントスとしてはこれ以上、黒星を重ねてインテルとの差が離れるとスクデットは絶望的になってしまうため、何としても勝利が必要な試合となるが、油断はできない。

■ミラン vs エンポリ

3位ミランはホームにエンポリを迎えての一戦。セリエAでの通算対戦成績では19勝9分け3敗と圧倒し、今シーズン第19節の対戦時にも3-0と快勝している相手だけに、今回も確実に勝利しておきたいところだろう。一方のエンポリは現在、勝ち点25で14位につけているが、降格圏の18位カリアリとは2ポイントしか差がないため、残留に向けてここからが正念場。なりふり構わずに勝ち点を奪いに来ることが予想されるため、ミランとしては油断できない。

■その他の見どころ

リーグ戦3連勝中のローマはアウェーでフィオレンティーナと対戦。第15節で対戦した際は、ローマが2人の退場者を出しながらも1-1のドローに持ち込んだ。今回は11人対11人で最後まで戦い、完全決着をつけたいところだろう。ラツィオは15位と苦戦するウディネーゼとのホームゲームに挑む。鎌田大地はリーグ戦で3試合連続出番なしに終わっているが、前節の試合ではルカ・ベレグリーニ、アダム・マルシッチ、マテオ・ゲンドゥージの3人が退場処分となり、今節は出場停止となるだけに、この試合では出場機会が与えられるかもしれない。



◉セリエA 第28節 対戦カード

3月9日(土)

4:45 ナポリ vs トリノ

23:00 サッスオーロ vs フロジノーネ

23:00 カリアリ vs サレルニターナ

3月10日(日)

2:00 ボローニャ vs インテル

4:45 ジェノア vs モンツァ

20:30 レッチェ vs ヴェローナ

23:00 ミラン vs エンポリ

3月11日(月)

2:00 ユヴェントス vs アタランタ

4:45 フィオレンティーナ vs ローマ

3月12日(火)

4:45 ラツィオ vs ウディネーゼ



※時刻はすべて日本時間