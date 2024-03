Sie ist nicht nur vor der Kamera ein Ausnahmetalent, sondern hat auch längst als Film-Produzentin das Sagen am Set. Schauspielerin Margot Robbie schaffte einst ihren internationalen Durchbruch an der Seite von Leonardo DiCaprio in 'The Wolf of Wall Street'.

Seither erobert sie die Herzen von Millionen Kino-Besuchern mit Performances in Blockbustern wie 'I, Tonya', 'Bombshell' oder 'Babylon'. Doch kein Filmprojekt schlug so hohe Wellen wie 'Barbie'. In dem Kino-Hit, der aktuell bei Sky Q zu sehen ist, schlüpft Robbie in die Rolle der “stereotypen Barbie" und bringt die Zuschauer an der Seite von Ryan Gosling (“Ken”) auf eine emotionale Achterbahnfahrt der Gefühle. Kein Wunder, dass der Film nicht nur die Kino-Kassen zum Klingeln brachte, sondern auch bei den kommenden Oscars ganz weit oben im Kurs steht und unter anderem als “Bester Film" nominiert ist. In einem Interview mit 'Bang' erklärte Margot nun voller Stolz, dass der Film ohne Regisseurin Greta Gerwig ('Little Women') nicht möglich gewesen wäre: “Greta hat mir immens dabei geholfen, in meine Rolle zu finden und mich voll auf das Abenteuer einzulassen. Ich musste vor der Kamera tanzen, weinen, emotional und verrückt sein. Ich durfte in dem Film alles tun und das war einfach wundervoll." Als Produzentin des Kino-Hits wählte Robbie höchstpersönlich Gerwig als Regisseurin. Der Grund für die Wahl? “Ich wollte mit Greta schon seit langer Zeit zusammenarbeiten", so die Schauspielerin gegenüber 'Bang'. Sie ergänzte strahlend: “Ich wusste, dass sie perfekt für 'Barbie' war, weil sie ihr ganzes Herz in ihre Filmprojekte steckt. Greta ist so intelligent und gleichzeitig so emotional. Sie ist ein Multitalent und dem Druck absolut gewachsen. Sie kann einfach alles und der 'Barbie'-Film hat jemanden gebraucht, der alles kann." Die gebürtige Australierin fügte im Interview mit 'Bang' hinzu, dass sie selbst am Set von 'Barbie' über sich hinausgewachsen ist. Ein besonderes Highlight für sie: die opulenten Kostüme und Perücken. “In dem Film gibt es so viele Haare", so Margot lachend. Gleichzeitig erklärte sie, dass sich die emotionale Reise ihrer Rolle auch im Film widerspiegelt: “Die Haare von Barbie werden immer normaler und menschlicher, je näher wir dem Ende des Films kommen. Und am Ende bin ich einfach nur Margot."