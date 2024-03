Jamie Lee Curtis verriet, dass der Gewinn eines Oscars ihre Karriere völlig veränderte.

Die 65-jährige Schauspielerin, die für Rollen in Filmen wie 'Halloween' und 'Freaky Friday' bekannt ist, hatte im vergangenen Jahr bei der Preisverleihung den Award für die beste Nebendarstellerin für ihren Part in 'Everything Everywhere All at Once' gewonnen.

Die Darstellerin enthüllte, dass der Gewinn ihr Chancen eröffnet habe, die sie nie für möglich gehalten hätte. Auf die Frage von 'Variety' auf dem roten Teppich der Oscar-Verleihung am Sonntag (10. März ), wie der Gewinn der Auszeichnung ihre Karriere verändert habe, erklärte Jamie: „Auf eine echt unvorhersehbare Art und Weise. Ich drehe gerade einen Film mit James L. Brooks! Ich wurde darum gebeten, mit Leuten zusammenzuarbeiten, von denen ich zuvor nie gedacht hätte, dass ich jemals mit ihnen zusammenarbeiten würde. James L. Brooks ist einer von ihnen … das ist nur schwer in Worte zu fassen. Aber das gute Gefühl, das ich von überall her hatte. Die Welt hat mich verändert." Obwohl sie Jahrzehnte lang in Hollywood verbrachte, sei Jamie beeindruckt davon, wie 'Everything Everywhere All at Once' ihre Wahrnehmung von ihr als Schauspielerin veränderte, wobei sie findet, dass dies ein Beweis für die „Wirkung" ist, die ein Film haben kann. „Ich bin schon lange mit dabei. Dieser Film veränderte die Menschen. Dieser Film hatte eine Wirkung. Das ist es, was Filme bewirken. Das ist das Schöne an Filmen, sie haben eine Wirkung und sie verändern die Art und Weise, wie wir Denken und die Art und Weise, wie wir fühlen und uns verändern. Ich hatte diese Veränderung. Der unerwartete Moment im vergangenen Jahr hat sich immer weiter entwickelt und das ist wunderschön gewesen", sagte der Star.