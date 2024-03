Robert Downey Jr. bedankte sich ausgelassen für seine „schreckliche Kindheit“, als er am Sonntag (10. März) seinen ersten Oscar entgegennahm.

Der 58-jährige Schauspieler, der zuvor für seine Leistungen in ‚Chaplin‘ und ‚Tropic Thunder‘ in die engere Wahl gekommen war, wurde für seine Arbeit in ‚Oppenheimer‘ nun zum ersten Mal mit der Auszeichnung bedacht, als der den Preis als „Beste Leistung eines Schauspielers in einer Nebenrolle“ entgegennahm. Er würdigte auch seine Frau Susan Downey in einer Rede, die das Publikum im Dolby Theatre in Los Angeles zum Lachen brachte.

Er sagte: „Ich möchte mich bei meiner schrecklichen Kindheit und der Akademie bedanken. In dieser Reihenfolge. Ich möchte mich bei meiner Tierärztin bedanken, ich meine bei meiner Frau Susan Downey da drüben. Sie hat für mich ein knurrendes Haustier gefunden und mich wieder ins Leben zurückgeliebt. Deshalb bin ich hier, danke.“ Robert, der neben Sterling K. Brown (‚American Fiction‘), Robert De Niro (‚Killers of the Flower Moon‘), Ryan Gosling (‚Barbie‘) und Mark Ruffalo (‚Poor Things‘) nominiert war, zollte den Darstellern und der Crew des Films Tribut und sagte, sie hätten ihn zu einem „besseren Mann“ gemacht: „Hier ist mein kleines Geheimnis. Ich brauchte diesen Job mehr als er mich. Chris wusste es. Emma sorgte dafür, dass sie mich mit einer der besten Crews und Darsteller aller Zeiten umgab. Emily, Cillian, Matt Damon, es war fantastisch und ich stehe hier vor euch als ein besserer Mann deswegen. Was wir tun, ist bedeutungsvoll und die Dinge, die wir machen, sind wichtig.“

Dann bedankte er sich bei seinem Publizisten, seinem Agenten und seinem Stylisten – von dem er scherzte, dass er es tun müsse, „für den Fall, dass es sonst niemand tut“, bevor er auf seine früheren Kämpfe verwies. Er sagte: „Mein Anwalt Tom Hanson seit 40 Jahren, von denen er die Hälfte damit verbracht hat, mich zu versichern und mir aus der Patsche zu helfen. Danke, Bruder.“ Mit Blick auf seine Kinder schloss er: „Avri, Exton, Indio, das ist für euch.“