Emma Stone bot an, ihren Oscar sowohl mit ihren Mitnominierten als auch mit dem Rest der ‚Poor Things‘-Besetzung und -Crew zu „teilen“.

Die 35-jährige Schauspielerin wurde bei der Zeremonie am Sonntag (10. März) mit der Auszeichnung für die beste Darbietung einer Schauspielerin in einer Hauptrolle ausgezeichnet und stach dabei Annette Bening (‚Nyad‘), Lily Gladstone (‚Killers of the Flower Moon‘), Sandra Huller (‚Anatomy of a Fall‘) und Carey Mulligan (‚Maestro‘) aus. Danach gab sie zu, dass sie die Ehre „überwältigend“ fand.

Emma sagte dem Publikum im Dolby Theater in Los Angeles: „Das ist wirklich überwältigend. Meine Stimme ist auch ein wenig weg, was auch immer. Die Frauen auf der Bühne, ihr seid alle unglaublich und die Frauen in dieser Kategorie, Sandra, Annette, Carey, Lily, ich teile das mit euch. Ich habe Ehrfurcht vor euch und es war mir eine große Ehre, all dies zusammen zu tun. Und ich hoffe, dass wir dies weiterhin gemeinsam tun können.“ Sie würdigte außerdem alle, die an ‚Poor Things‘ mitgewirkt haben, darunter Regisseur Yorgos Lanthimos. Sie sagte: „Ich weiß nicht, was ich sage, oh mein Gott. Ich bin total... In der letzten Nacht geriet ich in Panik, wie man sehen kann, passiert oft, dass so etwas passieren könnte, und Yorgos sagte: ‚Bitte nimm dich da raus.‘ Und er hatte Recht, denn es geht nicht um mich. Es geht um ein Team, das zusammengekommen ist, um etwas zu schaffen, das größer ist als die Summe seiner Teile. Und das ist das Beste am Filmemachen, es sind wir alle zusammen und ich fühle mich so geehrt, dies mit jedem Darsteller, jedem Crewmitglied, jeder einzelnen Person zu teilen, die ihre Liebe, ihre Fürsorge und ihre Brillanz in die Herstellung dieses Films gesteckt hat.“

Sie fuhr fort: „Yorgos, danke für das Geschenk deines Lebens in Bella Baxter. Ich bin für immer dankbar. Danke, dass du uns alle eingeladen hast, Mitglieder dieses Teams zu sein.“ Emma beendete ihre Rede mit einer Botschaft an ihre Familie. Sie sagte: „Ich weiß, dass ich zum Ende kommen muss, aber ich möchte einfach nur meiner Familie danken, meiner Mutter, meinem Bruder Spencer, meinem Vater, meinem Mann Dave, ich liebe euch so sehr. Am wichtigsten ist meine Tochter, die in drei Tagen drei Jahre alt wird und unser Leben in Technicolor verwandelt hat. Ich liebe dich mehr als den ganzen Himmel, mein Mädchen, vielen Dank.“