写真:サッリ監督が辞任したラツィオは鎌田大地の起用法を変えるのか ©Getty Images

日本時間3月16日から18日にかけて、セリエA第29節の10試合が行われる。首位独走中のインテルは前年度の覇者であるナポリと対戦。王者交代を印象付けるような展開に持ち込めるか。マウリツィオ・サッリ監督が電撃辞任したラツィオの戦いぶりにも注目だ。



◉注目カード

■インテル vs ナポリ

リーグ戦10連勝中のインテルはホームにナポリを迎えての一戦。ナポリは前年度王者ではあるが今シーズンは不安定な戦いが続いており、リーグ第14節で対戦した際にはインテルが3-0と快勝している。両チームとも直前にUEFAチャンピオンズリーグの試合を戦っているが、過密日程の乗り切り方を熟知しているインテルに分があるのは間違いないだろう。インテルのラウタロ・マルティネスは通算23ゴールで得点ランキングのトップを独走中で、ナポリのヴィクター・オシムヘンもケガ等による長期欠場期間がありながらここまで11ゴールを挙げている。両チームのエースストライカーのパフォーマンスにも注目だ。

■ヴェローナ vs ミラン

ヴェローナ vs ミランはリーグ戦2連勝中のチーム同士の対戦となる。ミランは前節、ユヴェントスをかわして2位に浮上しているだけに、この位置をキープするためにも確実に勝利したい一戦だ。リーグ戦での直接対決は現状、ミランが6連勝中で、ラファエウ・レオンが直近2試合で3ゴールと気を吐いている。ヴェローナは1点差ゲームが非常に多く、競った展開に持ち込めば勝機も訪れるはず。ミランとしては果敢に攻めてリードを広げる形が理想だ。

■ユヴェントス vs ジェノア

ユヴェントスは直近7試合のリーグ戦で1勝3分け3敗と苦しい戦いが続いている。前節の引き分けで3位に転落したとはいえ、2位ミランとは1ポイント差。この差をキープ、あるいは逆転するためにも、今節は何としても勝たなければならない。累積警告により前節は出場できなかったドゥサン・ヴラホヴィッチが復帰できるのは何よりの朗報で、彼にボールを集めて早いタイミングで先制点を奪い、主導権を握っていきたい。

■その他の見どころ

ラツィオは降格圏のフロジノーネとアウェーで対戦する。直近のUEFAチャンピオンズリーグの試合での敗戦を機にマウリツィオ・サッリ監督が辞任し、アシスタントコーチだったジョヴァンニ・マルトゥシエッロ氏が暫定監督を務めることに。また、レッチェもロヴェルト・ダヴェルサ監督を解任し、ルカ・ゴッティ氏を新監督として招へいした。監督交代を機に不振だったチームが勢いを取り戻すケースも少なくないが、今回のラツィオはどうなるか。低評価が続く鎌田大地としては、この監督交代を契機にしたいところだ。監督交代が功を奏した典型例のローマはサッスオーロをホームに迎える。リーグ戦では直近4試合で3勝1分け。この好調を維持したいところだ。



◉セリエA 第29節 対戦カード

3月16日(土)

4:45 エンポリ vs ボローニャ

23:00 ウディネーゼ vs トリノ

23:00 モンツァ vs カリアリ

3月17日(日)

2:00 サレルニターナ vs レッチェ

4:45 フロジノーネ vs ラツィオ

20:30 ユヴェントス vs ジェノア

23:00 ヴェローナ vs ミラン

3月18日(月)

2:00 ローマ vs サッスオーロ

2:00 アタランタ vs フィオレンティーナ

4:45 インテル vs ナポリ

※時刻はすべて日本時間