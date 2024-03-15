県内・新型コロナ感染者数

長崎県は14日、最近1週間（4～10日）のインフルエンザや新型コロナウイルスの感染状況を公表。いずれも前週比約1.1倍増だった。

インフルエンザは4週間ぶりに増加。県内70の定点医療機関の報告数は1478人（前週比179人増）。年代別では、10歳未満と10代が9割を占めた。30代を除く年代で、前週と同数または上回った。

1定点当たりは21.42人（同2.59人増）。保健所管内別では、長崎市（38.71人）が最多。県北（33.50人）、県央（24.40人）などと続き、7地区で前週を超えた。

新型コロナは5週間ぶりに増え、488人（同61人増）。10歳未満と10代で半数以上を占めた。1定点当たりは7.07人（同0.88人増）。対馬（22.00人）、県北（18.00人）など5地区で前週を上回った。