写真:CL準々決勝以降の組み合わせが決まった ©Getty Images

3月15日、UEFAチャンピオンズリーグ(CL)準々決勝の組み合わせ抽選会がスイスのニヨンで行われた。

3月14日までにラウンド16の試合がすべて終わり、イングランドからアーセナルとマンチェスター・シティ、スペインからアトレティコ・マドリードとバルセロナ、そしてレアル・マドリード、ドイツからバイエルンとドルトムント、フランスからパリ・サンジェルマンが準々決勝へと駒を進めていた。

準々決勝の抽選はポッド分けや同国対決回避などがないオープンドローとなる。抽選の結果、前年度王者のマンチェスター・シティはレアル・マドリードとの対戦が決定。2010年以来となる準々決勝進出を果たしたアーセナルはバイエルンと対戦する。冨安健洋は日本人選手として唯一、CLの舞台に残っているが、出場機会は訪れるだろうか。

そのほか、ラウンド16でインテルを破ったアトレティコ・マドリードはドルトムントと対戦。久保建英が所属するレアル・ソシエダに勝利したパリ・サンジェルマンは、バルセロナと2020-21シーズン以来の再戦となる。

今後の試合日程は以下のとおり。決勝は日本時間6月2日にイングランドのウェンブリー・スタジアムで行われる。

■CL準々決勝以降の試合日程(日本時間)

▼準々決勝

1stレグ:4月10日、11日

2ndレグ:4月17日、18日

① アーセナル vs バイエルン

② アトレティコ・マドリード vs ドルトムント

③ レアル・マドリード vs マンチェスター・シティ

④ パリ・サンジェルマン vs バルセロナ

▼準決勝

1stレグ:5月1日、2日

2ndレグ:5月8日、9日

⑤ ②の勝者 vs ④の勝者

⑥ ①の勝者 vs ③の勝者

▼決勝

6月2日

⑤の勝者 vs ⑥の勝者