気象庁によると、17日06:17頃、福島県沖を震源とするM5.4の地震があり、福島県楢葉町・富岡町・大熊町・双葉町で震度4の揺れを観測しました。n この地震による津波の心配はありません。n n ■発生事象n ・発生日時 ：3月17日06:17頃n ・震源地 ：福島県沖(北緯37.2度、東経141.5度)n ・震源の深さ：約50kmn ・地震の規模：M5.4(推定)n n ■震度3以上が観測された地域n ・震度4 ：福島県浜通りn ・震度3 ：福島県中通り、宮城県南部、茨城県北部、栃木県北部、栃木県南部n n ■震度3以上が観測された市町村n 【震度4】n ・福島県 ：楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町n 【震度3】n ・福島県 ：いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、川内村、浪江町、郡山市、白河市、須賀川市、田村市、国見町、天栄村、泉崎村、中島村、古殿町、小野町n ・宮城県 ：岩沼市、蔵王町、大河原町n ・茨城県 ：日立市、笠間市n ・栃木県 ：大田原市、那須町、市貝町
〔地震〕福島県楢葉町・富岡町・大熊町・双葉町で震度4、津波の心配なし(3/17)
- Published
- 2024/03/17 06:24 (JST)