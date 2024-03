Robert Downey Jr lebt zuhause bei seiner Familie seine Neurosen aus.

Der erfolgreiche Hollywoodstar hatte in den späten Neunziger Jahren mit schweren Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen. Da er seine Sucht seit längerem gut im Griff hat, steckt Downey Jr seine überschüssige Energie heute laut eigener Aussage lieber in sein Haus und seine Familie. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Susan Levin hat der Schauspieler zwei Kinder und im Gespräch mit ‚People‘ verriet er über seinen Alltag: „Ich habe dadurch einfach etwas Positives, an das ich meine Neurose knüpfen kann. Und ich liebe es, dass ich Susan fragen kann, ob sie der Meinung ist, dass wir die Küche in einer anderen Farbe streichen sollten oder ob sie einen neuen Teppich in ihrem Büro haben möchte. Ich will nicht behaupten, dass ich ein angehender Innenarchitekt bin. Aber es ist gibt zwei Arten von Menschen und ich gehöre zu denen, die Vorhänge wichtig finden.“

Bevor Robert und Susan sich vor 18 Jahren das Jawort gaben, war der ‚Oppenheimer‘-Star mit Deborah Falconer verheiratet. Der Ehe entstammt der heute 30-jährige Sohn Indio. Im gemeinsamen Interview gibt Susan über das Leben mit ihrem Mann preis: „Wir lieben seine Verspieltheit. Es ist interessant: Ich komme aus einem unglaublich stabilen Haushalt und Robert war, sagen wir mal, nicht unbedingt so. Und trotzdem ist er derjenige, der uns ein Zuhause schafft. Ich sorge nur dafür, dass alles funktioniert und rund läuft. Ihm ist alles wichtig, was den Kindern wichtig ist. Ich glaube, dass er Stabilität braucht und sie deshalb selbst schaffen will, da er sie nie wirklich hatte.“